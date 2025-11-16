Calendario de amistosos internacionales fecha FIFA 2025: horarios y canales para ver a las selecciones de Conmebol
El fútbol de clubes se detuvo, pero el de selecciones sigue su camino. Revisa los amistosos internacionales que enfrentarán algunas selecciones sudamericanas en esta nueva fecha FIFA.
Una nueva jornada de amistosos internacionales está por llegar. Varios equipos continúan preparándose para lo que será el Mundial 2026, mientras que otros empiezan a probar nuevas piezas para el próximo proceso mundialista. Este es el caso de la selección peruana, por ejemplo, que enfrentará a Chile en territorio ruso. El equipo dirigido por Manuel Barreto viene de igualar 1-1 ante Rusia. Por su parte, la Roja acaba de vencer al mismo rival por 2-0.
Sin embargo, Perú y Chile no serán las únicas selecciones de Sudamérica que tendrán acción. A continuación, repasa los horarios y canales para ver a equipos como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, entre otros.
Horarios y canales para ver amistosos de selecciones Conmebol
Martes 18 de noviembre
- Perú vs Chile
- Hora: 12.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: América TV y Movistar Deportes
- Brasil vs Túnez
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Globo, Zapping, SporTV
- Canadá vs Venezuela
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Televen, fuboTV
- Estados Unidos vs Uruguay
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DirecTV Sports Uruguay, AUF TV
- Colombia vs Australia
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DGO, Caracol TV, RCN Televisión
- Bolivia vs Japón
- Hora: 5.15 a. m.
- Canal: Futbol Canal