HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Deportes

Calendario de amistosos internacionales fecha FIFA 2025: horarios y canales para ver a las selecciones de Conmebol

El fútbol de clubes se detuvo, pero el de selecciones sigue su camino. Revisa los amistosos internacionales que enfrentarán algunas selecciones sudamericanas en esta nueva fecha FIFA.

Argentina no jugará ningún amistoso en esta nueva fecha FIFA. Foto: composición LR/difusión
Argentina no jugará ningún amistoso en esta nueva fecha FIFA. Foto: composición LR/difusión

Una nueva jornada de amistosos internacionales está por llegar. Varios equipos continúan preparándose para lo que será el Mundial 2026, mientras que otros empiezan a probar nuevas piezas para el próximo proceso mundialista. Este es el caso de la selección peruana, por ejemplo, que enfrentará a Chile en territorio ruso. El equipo dirigido por Manuel Barreto viene de igualar 1-1 ante Rusia. Por su parte, la Roja acaba de vencer al mismo rival por 2-0.

Sin embargo, Perú y Chile no serán las únicas selecciones de Sudamérica que tendrán acción. A continuación, repasa los horarios y canales para ver a equipos como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, entre otros.

Horarios y canales para ver amistosos de selecciones Conmebol

Martes 18 de noviembre

  • Perú vs Chile
  • Hora: 12.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: América TV y Movistar Deportes
  • Brasil vs Túnez
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Globo, Zapping, SporTV
  • Canadá vs Venezuela
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Televen, fuboTV
  • Estados Unidos vs Uruguay
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DirecTV Sports Uruguay, AUF TV
  • Colombia vs Australia
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DGO, Caracol TV, RCN Televisión
  • Bolivia vs Japón
  • Hora: 5.15 a. m.
  • Canal: Futbol Canal
Notas relacionadas
DT de Chile y su contundente mensaje antes de enfrentar a la selección peruana: "Todos queremos clasificar al Mundial 2030"

DT de Chile y su contundente mensaje antes de enfrentar a la selección peruana: "Todos queremos clasificar al Mundial 2030"

LEER MÁS
Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

LEER MÁS
Brasil se hizo fuerte en Londres: venció 2-0 a Senegal con una brillante actuación de Estevao

Brasil se hizo fuerte en Londres: venció 2-0 a Senegal con una brillante actuación de Estevao

LEER MÁS
Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Unión Minas campeón de la Copa Perú! Club de Cerro de Pasco jugará la segunda división en 2026

¡Unión Minas campeón de la Copa Perú! Club de Cerro de Pasco jugará la segunda división en 2026

LEER MÁS
América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO HOY por la Copa BetPlay: inicia el partido

América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO HOY por la Copa BetPlay: inicia el partido

LEER MÁS
¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y condenó al equipo de 'Chemo' a seguir en segunda

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y condenó al equipo de 'Chemo' a seguir en segunda

LEER MÁS
Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

LEER MÁS
DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

LEER MÁS
Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"

Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Deportes

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Ecuador vs Canadá EN VIVO HOY: a qué hora juegan y por dónde ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025