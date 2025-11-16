Una nueva jornada de amistosos internacionales está por llegar. Varios equipos continúan preparándose para lo que será el Mundial 2026, mientras que otros empiezan a probar nuevas piezas para el próximo proceso mundialista. Este es el caso de la selección peruana, por ejemplo, que enfrentará a Chile en territorio ruso. El equipo dirigido por Manuel Barreto viene de igualar 1-1 ante Rusia. Por su parte, la Roja acaba de vencer al mismo rival por 2-0.

Sin embargo, Perú y Chile no serán las únicas selecciones de Sudamérica que tendrán acción. A continuación, repasa los horarios y canales para ver a equipos como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, entre otros.

Horarios y canales para ver amistosos de selecciones Conmebol

Martes 18 de noviembre

Perú vs Chile

Hora: 12.00 p. m. (hora peruana)

Canal: América TV y Movistar Deportes

Brasil vs Túnez

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Globo, Zapping, SporTV

Canadá vs Venezuela

Hora: 8.30 p. m.

Canal: Televen, fuboTV

Estados Unidos vs Uruguay

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports Uruguay, AUF TV

Colombia vs Australia

Hora: 8.00 p. m.

Canal: DGO, Caracol TV, RCN Televisión