Felipe Chávez, mediocampista ofensivo de 18 años que ya debutó con la selección peruana, ha captado la atención del Bayern Múnich de una manera muy particular. En un reciente video difundido por el club, se repasa el camino que recorrió desde que llegó al campus bávaro hasta convertirse en una de las joyas más prometedoras del club.

Jochen Sauer, responsable del desarrollo en las categorías inferiores, lo definió con una mezcla de admiración y asombro: “es un artista con la pelota” gracias a su creatividad, su visión de juego y su habilidad para manejar el ritmo. No solo eso, el directivo se refirió a su pie izquierdo como algo casi mágico, que aporta una dimensión especial a su juego.

Directivo de Bayern Múnich exalta a Felipe Chávez

"‘Pippo’ es un jugador muy tranquilo dentro del campo y lo digo en el sentido de iluminado. Tiene un lenguaje corporal muy adulto. Aunque es un chico de Augsburgo, también puedes ver el impacto peruano. Es un artista con la pelota y tiene un pie izquierdo loco“, declaró.

Más allá de su talento técnico, Sauer subrayó su madurez: aunque Chávez es joven, transmite serenidad, habla con su lenguaje corporal como si tuviera años de experiencia, y lidera su equipo desde adentro. Esa combinación lo ha convertido en un referente dentro del Campus del Bayern.

“Él es muy creativo y sabe exactamente lo que pasa. Tiene alegría jugando y siempre quiere tener la pelota. También quiere diseñar el juego. Simplemente puedes ver las raíces sudamericanas”, añadió.

¿Por qué Felipe Chávez no fue convocado a la selección peruana?

Uno de los nombres que no estuvo en la última convocatoria de la selección peruana fue el de Felipe Chávez. El volante de 19 años quedó fuera de los llamados por Manuel Barreto debido a una lesión que sufrió durante el encuentro ante Chile en octubre pasado.