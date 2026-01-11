El entrenador de 2 de Mayo aseguró que no siente temor de enfrentar a Paolo Guerrero. En una reciente entrevista con el programa ABC TV Paraguay, Eduardo Ledesma volvió a referirse a la previa del duelo que sostendrá 2 de Mayo ante Alianza Lima por la fase 1 de la Copa Libertadores, indicando que el objetivo es disputar el encuentro en el Estadio Río Parapití, por lo que el club viene realizando todos los esfuerzos necesarios para que el recinto esté en óptimas condiciones.

No obstante, llamó la atención cuando fue consultado sobre jugadores de jerarquía como Guerrero, Luis Advíncula o Carlos Zambrano. En ese contexto, el DT señaló que Alianza Lima viene invirtiendo para realizar una buena campaña en la Copa Libertadores. Sin embargo, dejó en claro que, más allá de los nombres especialmente el del ‘Depredador’, su equipo saldrá a cumplir su trabajo y no tiene por qué intimidarse ante la jerarquía de los rivales.

¿Qué dijo el DT de 2 de Mayo de Paolo Guerrero?

"Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, de Advíncula, de Zambrano, de Viscarra que está en Bolivia. Entiendo todo eso y es normal más porque se juega en Copa Libertadores. Obviamente ellos tienen un presupuesto más alto pero si vas a jugar la Copa Libertadores o Sudamericana contra un equipo de mucho renombre y sientes que no vas a ganar, es mejor no participar. Como había dicho después del sorteo, nosotros también en el torneo local enfrentamos contra 'Tacuara' Cardozo o Roque Santa Cruz. Entonces, ¿por qué asustarnos de Paolo Guerrero? Será de muchísima jerarquía pero creo que ya tiene su edad. Obvio que no hay que descuidarlo pero ¿por qué asustarnos?", fueron las palabras del paraguayo.

Eduardo Ledesma sobre partido contra Alianza: "Como una final"

Eduardo Ledesma enfatizó que afrontarán el partido ante Alianza Lima como una final, pero sin presión, ya que, según indicó, esta recaerá sobre los ‘blanquiazules’. Incluso, afirmó que 2 de Mayo tiene mucho más por ganar que por perder en esta serie.

"El partido hay que jugarlo, hay que tomarlo como una final pero sin presión. La presión la tiene más Alianza que nosotros. Vamos a buscar la llave pero Alianza se está preparando. Está buscando gente de renombre y en los papeles es normal. Ellos están acostumbrados a jugar este torneo pero la presión es de ellos. A nosotros nos sirve como motivación y es una liberación para jugar porque no tenemos nada que perder y sí mucho para ganar", sentenció.