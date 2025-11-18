La selección peruana se enfrentó a Chile en un nuevo amistoso de fecha FIFA disputado en el estadio Olímpico de Sochi. El encuentro estuvo marcado por la diferencia numérica, ya que 'La Roja' sufrió la expulsión de Iván Román al minuto 33. Aun así, Perú no pudo imponer condiciones y terminó cayendo, pese a haber comenzado arriba en el marcador con el gol de Álex Valera.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la acción en la que Jairo Concha perdió el balón en el mediocampo, lo que permitió a Chile aprovechar el error y dar vuelta al marcador. Tras el gol, las cámaras mostraron a Pedro Gallese claramente frustrado.

Pedro Gallese y su reacción ante gol de Chile

La jugada ocurrió al minuto 59 en el Olímpico de Sochi, cuando el futbolista de Universitario intentó jugar hacia atrás, pero su pase quedó corto y fue interceptado por Darío Osorio, quien puso el 2-1 para así poder llevarse la victoria. Con esta derrota, la selección peruana suma tres derrotas consecutivas.