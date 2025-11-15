HOYSuscripcion LR Focus

Ricardo Gareca no se arrepiente de sus decisiones en el repechaje con Australia: "Nos ganaron en buena ley, mala suerte"

El 'Tigre' recordó algunos episodios previos al partido contra Australia y no dudó en contestarle a quienes le echaron la culpa por no clasificar con la selección peruana al Mundial Qatar 2022.

Ricardo Gareca estuvo muy cerca de clasificar a su segundo Mundial con la selección peruana. Foto: composición LR/A Presión/Movistar Deportes
La derrota de la selección peruana en el repechaje a Qatar 2022 es uno de los episodios que más dolor despierta en los aficionados. A pesar de que ya pasaron varios años, desde diversos sectores se señaló al entrenador Ricardo Gareca como uno de los responsables por ser "permisivo" en algunos aspectos de la planificación; en ese sentido, el 'Tigre' volvió a referirse sobre este suceso.

"¿Pero qué falló? Es fútbol. Australia es una selección muy, pero muy, complicada; clasificó en el grupo que estaba y jugó contra Argentina, que le ganó solo 2-1, no caminando. ¿Qué es lo que se analizaba? Parecería que era un trámite (...)", reflexionó en conversación con 'A Presión'.

Gareca no se arrepiente de sus decisiones en el repechaje a Qatar 2022

El experimentado entrenador remarcó que, a pesar del seguimiento previo que le hicieron a Australia, la selección peruana no tuvo una buena presentación. En ese sentido, el 'Tigre' indicó que los tiempos le impidieron llegar antes a suelo qatarí para reconocer mejor el estadio donde se llevaría a cabo el repechaje.

"El día del partido solamente pisamos el estadio 30 o 40 minutos, porque estaba Costa Rica también, empatamos 0-0 y perdimos por penales. No fue una buena actuación nuestra, tampoco nos pasaron por arriba; incluso, lo mejor de nosotros vino en el alargue. ¿Pude haber cambiado algunas cosas? No lo sé", sostuvo.

"Paolo estaba lesionado, hicimos un trabajo para ver si llegaba bien. No pudo llegar, no estaba ni para ser suplente porque la lesión lo tenía muy mal. No sé qué más se quiere hacer... En el hotel nos dieron 2 opciones. No solamente me echaron la culpa a mí, también a la gente que nos acompañó. La gente fue fundamental en los 2 procesos, siempre nos acompañó en el hotel. En Ecuador, en Argentina, la gente siempre estuvo en los hoteles y era una inyección anímica fundamental para nosotros", agregó sobre algunos cuestionamientos.

Gareca pide 'aceptar' derrota contra Australia

En ese sentido, Ricardo Gareca, lejos de poner alguna excusa, fue claro al mencionar que Australia fue superior a la Bicolor en el repechaje a Qatar 2022.

"¿Qué más se puede hacer? Perdimos, nos ganaron en buena ley por penales, mala suerte. Acá caló en lo más hondo, dolió muchísimo, igual que a nosotros. Son las consecuencias de una derrota y la asumimos. Nosotros más que nadie queríamos ir. Le echaron la culpa al avión... Había una parte privada y otra donde iban dirigentes y gente. Se vendió lo que se debía por el tema de los costos. Yo no manejo nada en ese aspecto", concluyó.

