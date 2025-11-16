Jean Ferrari no soportó las recientes declaraciones de Ricardo Gareca sobre la selección peruana. Hace algunos días, el técnico argentino brindó una serie de entrevistas en las que no solo respondió a Agustín Lozano sobre su salida de la Blanquirroja, sino también sacó a relucir su trabajo durante los 7 años que estuvo en Videna. Estas nuevas palabras del 'Tigre' no fueron bien recibidas por Ferrari, quien utilizó sus redes sociales para manifestarse.

Como se recuerda, hace algunos meses, el actual director general de la FPF dejó en claro que Gareca no era una opción para el banquillo de Perú. El motivo principal es que buscaba el perfil de un entrenador que pueda ampliar el universo de jugadores en busca de un recambio.

Publicación de Jean Ferrari. Foto: X/Jean Ferrari.

Jean Ferrari responde fuerte a Ricardo Gareca tras declaraciones sobre la selección peruana

Ricardo Gareca siempre aseguró que comprende por qué no ha sido considerado para volver a dirigir a la selección peruana. Sin embargo, en sus últimas declaraciones, fue tajante al defender su postura sobre el famosos recambio generacional. El 'Flaco' sostuvo que también es sumamente relevante que los jugadores cuenten con una amplia cantidad de partidos defendiendo los colores de su patria.

A raíz de esto último, Jean Ferrari decidió contestarle por medio de su cuenta de X. En su pronunciamiento, expresó su molestia por las constantes entrevistas que viene brindando para hablar sobre el Equipo de Todos. Asimismo, recordó cómo le fue a Gareca después de que no renovó con la selección peruana.

"Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien", escribió.

¿Por qué Jean Ferrari no consideró a Ricardo Gareca para la selección peruana?

En conversación con el programa 'L1 Radio', Jean Ferrari explicó el motivo por el que no consideraba a Ricardo Gareca como opción para la selección peruana. Bajo su punto de vista, el argentino no trabajó en base a lo que le deparaba al equipo para el futuro, sino solo se centró en cumplir el objetivo, el cual era ir al Mundial.

"Para mí, Ricardo Gareca no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la selección peruana. Estoy buscando otro perfil. Además, con lo que ya mencionó Manuel Barreto con respecto a ampliar el universo de futbolistas, necesitamos que la relación primer equipo con el jefe de la unidad técnica de menores vaya de la mano. Y Ricardo esa característica no la tiene", enfatizó.

"Yo creo que Ricardo no se enfocó en trabajar sobre la base de lo que tenía que venir después, sino que se enfocó solamente en el objetivo principal", dijo.