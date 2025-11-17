Manuel Barreto ya palpita lo que será el duelo de la selección peruana ante Chile. En esta ocasión, Sochi será el escenario de una nueva edición del Clásico del Pacífico, el cual contará con varios rostros nuevos en ambos lados. La Bicolor y la Roja ya se enfrentaron este año, concretamente en octubre, y terminó con una derrota por 2-0 para el combinado nacional. Este nuevo encuentro será importante porque representará una especie de revancha para nuestros convocados.

En la antesala de este enfrentamiento, Barreto brindó algunas sensaciones sobre su equipo y el rival. En sus declaraciones, señaló que Chile parte con cierta ventaja porque iniciaron su proceso tiempo antes que la Blanquirroja.

Manuel Barreto explicó la gran diferencia entre la selección peruana y Chile

El estratega nacional comparó los presentes tanto de Perú como de Chile. Si bien reconoce que ambos están en busca de un recambio generacional, aseguró que la gran diferencia es que los sureños cuentan con un mayor tiempo de trabajo.

"¿Se parecen ambas selecciones? Tiene toda la razón, solo que algunos meses más tarde. Chile inició un proceso de transición dentro de la eliminatoria, nosotros empezamos a trabajarlo hace un mes. Pero es cierto que estamos buscando ese proceso", declaró para ADN Deportes.

Para Barreto, esto último es un detalle a tener en cuenta de cara a la próxima Copa del Mundo. "Buscamos sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, que hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial, y que necesitamos sumarlo de cara al 2027, cuando comience la competición oficial de selecciones", añadió.

Manuel Barreto analizó el partido de la selección peruana ante Chile

En otro momento de la entrevista, Manuel Barreto analizó lo que será el enfrentamiento ante Chile. Si bien considera que será un rival complicada, desea conseguir una victoria ante el clásico rival.

"Va a ser un partido característico de eliminatorias sudamericanas. Con Rusia fue muy intenso, pero quizá más limpio. Acá son partidos más cortados, más duros. Esperamos un partido durísimo, como en La Florida (Chile). Sirve porque te vas conociendo un poquito a quién te vas a enfrentar, pero después cada partido es una nueva historia", comentó.