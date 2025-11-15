HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Ricardo Gareca le pone fin a la historia con Agustín Lozano con nuevas revelaciones: "Yo no me presto a eso"

El experimentado estratega señaló los cambios que se planteaban en su nuevo contrato y el determinante motivo por el que no se concretó su renovación para un periodo más en la selección peruana.

Ricardo Gareca estuvo al mando de la selección peruana por más de 7 años. Foto: composición LR/A Presión/AFP
Ricardo Gareca estuvo al mando de la selección peruana por más de 7 años. Foto: composición LR/A Presión/AFP

Ricardo Gareca volvió a hablar de las polémicas declaraciones de Agustín Lozano. Luego de que el presidente de la FPF indicara que el técnico no fue honesto sobre su salida de la selección peruana, el popular 'Tigre' salió al frente para remarcar cómo es su relación con el directivo; asimismo, brindó algunos detalles de los temas que se trataron en la fallida negociación de su contrato.

"Se había hablado de hacerme cargo de los menores, extender mi vínculo no solo con la mayor; eso estuvo trabajando el profesor Bonillo. Se hablaba de eso y yo le planteo a mi familia que se venga a vivir acá dado esta necesidad que tenían ellos de renovar el contrato. Yo le restaba importancia a los comentarios de mi renovación y una reestructuración del contrato. Con Lozano presente jamás tocamos el tema de plata, eso lo habla mi abogado y mi hijo", manifestó en diálogo con 'A Presión'.

PUEDES VER: Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

lr.pe

Ricardo Gareca le pone fin a la novela con Agustín Lozano

En ese sentido, Ricardo Gareca fue claro al señalar que no se respetó la confidencialidad durante las negociaciones que sostuvieron su hijo y su abogado con los representantes de la FPF. Además, sostuvo que hay un respeto en su relación con Agustín Lozano.

"Yo no voy a hacer una novela de todo esto. Todo está en el celular: la cronología de lo que él (Lozano) me escribió a último momento y el audio que le dejo. Cuando yo veo las formas y todo, él solicita una reunión personal conmigo y yo doy por terminada la negociación. Le dije que en estas condiciones no (...)", reveló.

"Luego le propuse conversar en Lima, pero le remarcó que por las formas y la manera, con el nivel de confianza que había en los 7 años, yo di por terminada la relación. Todo lo que salía en los medios de comunicación fue tal cual me lo propusieron", agregó.

PUEDES VER: Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

lr.pe

El motivo de Ricardo Gareca para no seguir negociando su renovación con Perú

El experimentado estratega de 67 años enumeró en una serie de cambios que se planteaban en su nuevo contrato con la selección peruana. Sin embargo, remarcó que la información que se filtró a los medios fue determinante para no seguir negociando.

"El tema contractual mío, donde había reducción, no había premios, no había alquiler, yo me tenía que hacer cargo de varias cosas. Aparte de eso, había una reducción de la gente que trabajaba conmigo. Yo no tengo ningún problema con Lozano, jamás tuve problemas con algún presidente. Hay formas que no van conmigo, lo que no acepto son las formas. Hubo una manera de trabajar... Con Edwin Oviedo se renovó el contrato con mis abogados en 5 minutos, sin que yo participe. En este caso no estoy de acuerdo con las formas que se manejaron y yo no me presto a eso", sentenció

Notas relacionadas
Edwin Oviedo despotrica contra Agustín Lozano por arruinar su trabajo en la FPF: "Solo piensa en cómo perpetuarse en el cargo"

Edwin Oviedo despotrica contra Agustín Lozano por arruinar su trabajo en la FPF: "Solo piensa en cómo perpetuarse en el cargo"

LEER MÁS
Asistente de Óscar Ibáñez opinó sobre la labor de Manuel Barreto en la selección peruana: "Hay mucho todavía por trabajar y hacer"

Asistente de Óscar Ibáñez opinó sobre la labor de Manuel Barreto en la selección peruana: "Hay mucho todavía por trabajar y hacer"

LEER MÁS
DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?

LEER MÁS
Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Universitario campeón del Clausura femenino! Ganó por penales a Alianza en Matute y ahora jugarán la final por el título nacional

¡Universitario campeón del Clausura femenino! Ganó por penales a Alianza en Matute y ahora jugarán la final por el título nacional

LEER MÁS
DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?

LEER MÁS
Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

LEER MÁS
Asistente de Óscar Ibáñez opinó sobre la labor de Manuel Barreto en la selección peruana: "Hay mucho todavía por trabajar y hacer"

Asistente de Óscar Ibáñez opinó sobre la labor de Manuel Barreto en la selección peruana: "Hay mucho todavía por trabajar y hacer"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario: fecha, horario y canal de TV para la final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Unión Minas vs Anba Perú EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final única de la Copa Perú 2025?

Unión Minas vs Anba Perú EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final única de la Copa Perú 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Deportes

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025