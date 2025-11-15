Ricardo Gareca volvió a hablar de las polémicas declaraciones de Agustín Lozano. Luego de que el presidente de la FPF indicara que el técnico no fue honesto sobre su salida de la selección peruana, el popular 'Tigre' salió al frente para remarcar cómo es su relación con el directivo; asimismo, brindó algunos detalles de los temas que se trataron en la fallida negociación de su contrato.

"Se había hablado de hacerme cargo de los menores, extender mi vínculo no solo con la mayor; eso estuvo trabajando el profesor Bonillo. Se hablaba de eso y yo le planteo a mi familia que se venga a vivir acá dado esta necesidad que tenían ellos de renovar el contrato. Yo le restaba importancia a los comentarios de mi renovación y una reestructuración del contrato. Con Lozano presente jamás tocamos el tema de plata, eso lo habla mi abogado y mi hijo", manifestó en diálogo con 'A Presión'.

Ricardo Gareca le pone fin a la novela con Agustín Lozano

En ese sentido, Ricardo Gareca fue claro al señalar que no se respetó la confidencialidad durante las negociaciones que sostuvieron su hijo y su abogado con los representantes de la FPF. Además, sostuvo que hay un respeto en su relación con Agustín Lozano.

"Yo no voy a hacer una novela de todo esto. Todo está en el celular: la cronología de lo que él (Lozano) me escribió a último momento y el audio que le dejo. Cuando yo veo las formas y todo, él solicita una reunión personal conmigo y yo doy por terminada la negociación. Le dije que en estas condiciones no (...)", reveló.

"Luego le propuse conversar en Lima, pero le remarcó que por las formas y la manera, con el nivel de confianza que había en los 7 años, yo di por terminada la relación. Todo lo que salía en los medios de comunicación fue tal cual me lo propusieron", agregó.

El motivo de Ricardo Gareca para no seguir negociando su renovación con Perú

El experimentado estratega de 67 años enumeró en una serie de cambios que se planteaban en su nuevo contrato con la selección peruana. Sin embargo, remarcó que la información que se filtró a los medios fue determinante para no seguir negociando.

"El tema contractual mío, donde había reducción, no había premios, no había alquiler, yo me tenía que hacer cargo de varias cosas. Aparte de eso, había una reducción de la gente que trabajaba conmigo. Yo no tengo ningún problema con Lozano, jamás tuve problemas con algún presidente. Hay formas que no van conmigo, lo que no acepto son las formas. Hubo una manera de trabajar... Con Edwin Oviedo se renovó el contrato con mis abogados en 5 minutos, sin que yo participe. En este caso no estoy de acuerdo con las formas que se manejaron y yo no me presto a eso", sentenció