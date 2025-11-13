HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

El comentarista deportivo sorprendió al mencionar cómo es la relación actual entre ambas empresas, que desde hace algunos años estaban en conflicto por los derechos de transmisión del fútbol peruano.

Diego Rebagliati comentó la mayoría de partidos de local de Universitario en la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Doble Punta/Movistar/1190 Sports
Diego Rebagliati comentó la mayoría de partidos de local de Universitario en la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Doble Punta/Movistar/1190 Sports

A poco de finalizar la Liga 1 2025, existe mucha incertidumbre sobre algunos aspectos del torneo con miras a la próxima temporada. Uno de los puntos que más incertidumbre genera entre los aficionados gira en torno a los derechos de TV, pues, según lo remarcó Agustín Lozano, presidente de la FPF, todos los clubes deben "alinearse" al modelo de transmisión; es decir, Universitario y Sport Boys, que terminan su contrato con el Consorcio Fútbol Perú (CFP), tendrían que sumarse a 1190 Sports.

En ese sentido, el exfutbolista Diego Rebagliati sorprendió con sus recientes declaraciones sobre la relación actual entre Movistar y 1990 Sports.

PUEDES VER: Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

lr.pe

Diego Rebagliati sobre los derechos de TV para el 2026

Al ser consultado sobre si seguiría comentando partidos del certamen local en Movistar, el exjugador de Sporting Cristal señaló que las empresas mencionadas ya no se encuentran en conflicto; en ese sentido, no descartó que canales como L1 MAX salgan en la parrilla de contenidos de Movistar.

"Es probable. No lo descarto, y puede que sea en el mismo canal donde estoy trabajando (Movistar)... No sé cómo va a terminar esto, porque no lo sé, pero ya no son enemigos Movistar y 1190 Sports. Ya es otra gente la de Movistar y porque, además, el contrato del Consorcio (GOLPERÚ) termina (...)", reveló en el programa 'Doble Punta'.

"El canal Liga 1 podría salir en la parrilla de Movistar o incluso en Movistar Deportes. Nada está descartado. Hay muchos hinchas de la 'U' que dicen que cancelarán el paquete de Movistar y les digo que no cancelen nada (...)", agregó.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: 'Fue para la cámara, no voy a mentir'

lr.pe

¿Qué canal transmitirá los partidos del fútbol peruano en el 2026?

Con el vencimiento de sus respectivos contratos con el Consorcio Fútbol Perú (CFP), se espera que los partidos de Universitario y Sport Boys sean transmitidos por 1190 Sports (L1 y L1 MAX) en el 2026; sin embargo, desde la institución merengue señalaron que tal vez prescindan de este servicio.

"Nosotros estamos a la expectativa, es de conocimiento público que nuestros derechos de transmisión con el Consorcio (GOLPERÚ) se acaban en diciembre. Va a ser importante la participación de la ‘U’ para lograr consensos con los demás clubes de fútbol y lograr una mejor negociación y ver las mejores alternativas. No solamente para la ‘U’, sino también para el beneficio de todos los clubes, porque entendemos nosotros, por lo que se escucha en medios de comunicación y entrevistas, que hay condiciones que no son las acordes para garantizar la solvencia financiera de los clubes", sostuvo Franco Velazco, administrador de la U, para las cámaras de 'Toca y Pasa'.

