Ricardo Gareca respondió fuerte luego de escuchar criticas sobre su trabajo con la selección peruana previo al Mundial 2018. Algunos críticos lo tildaron de improvisado e incluso le quitaron mérito a la clasificación de Perú en Rusia 2018. "Estar entre los mejores del mundo no fue suerte. Se quieren agarrar de los 3 puntos, pero eso fue parte del reglamento en esas Eliminatorias. No es suerte, es trabajo lo que hicimos", enfatizó Ricardo Gareca en Fútbol Como Cancha.



