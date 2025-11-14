Ricardo Gareca responde fuerte a los que desmerecen la clasificación de selección peruana a Rusia 2018: "No es suerte, es trabajo"
El exentrenador de la selección peruana de fútbol rompió su silencio afirmó que los 3 puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018 no fue suerte, sino parte del reglamento
Ricardo Gareca respondió fuerte luego de escuchar criticas sobre su trabajo con la selección peruana previo al Mundial 2018. Algunos críticos lo tildaron de improvisado e incluso le quitaron mérito a la clasificación de Perú en Rusia 2018. "Estar entre los mejores del mundo no fue suerte. Se quieren agarrar de los 3 puntos, pero eso fue parte del reglamento en esas Eliminatorias. No es suerte, es trabajo lo que hicimos", enfatizó Ricardo Gareca en Fútbol Como Cancha.
