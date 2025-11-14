HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Deportes

Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: "Tengo la última conversación"

El 'Tigre' salió al frente y aclaró que nunca habló directamente con Agustín Lozano sobre el tema económico para su renovación en la selección peruana porque era desgastante.

Ricardo Gareca respondió a declaraciones de Agustín Lozano. Foto: composición LR/captura de RPP Noticias
Ricardo Gareca respondió a declaraciones de Agustín Lozano. Foto: composición LR/captura de RPP Noticias

Ricardo Gareca no se guardó nada y respondió fuerte a las recientes declaraciones de Agustín Lozano. Hace algunos días, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aseguró que el técnico argentino no había dicho toda la verdad sobre su abrupta salida de la Blanquirroja. Ante estas palabras, el 'Tigre' decidió salir al frente y contar algunos detalles sobre cómo se concretó el fin de su etapa en la selección peruana.

En una reciente entrevista para el programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, Gareca dejó en claro que él guarda toda la cronología sobre las negociaciones de su renovación. Además, aseguró que nunca habló directamente con Lozano sobre el aspecto económico porque lo consideraba un tema desgastante.

lr.pe

Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano sobre su salida de la selección peruana

El 'Flaco' sostuvo que no tenía mucho que decir sobre esta situación porque ya lo había hecho en su momento. Eso sí, enfatizó que es un tema del pasado y ahora Agustín Lozano debe enfocarse en el nuevo proceso para el próximo Mundial de la Bicolor.

"Yo no tengo nada que decirte. ¿Qué puedo aportar de lo que ya ustedes me conocen? Eso hay que preguntarle y que diga la verdad. Yo tengo en mi teléfono la última conversación que tuve con él, es algo muy privado. Tengo toda la cronología que tiene que ver con eso. Pero eso ya es pasado. Es algo que se habló en su momento. Ahora se tendrá que enfocar él en todo lo que tenga que ver con su cambio. No te olvides que se pasó de una selección de 7 años y medio de proceso a un proceso de conducción donde hay 4 técnicos en Perú. Yo no tengo nada que hablar. ¿Qué puedo hablar yo? Yo no puedo hablar de nada. Yo no hablo de dinero, de contratos. Todo lo que tuve que hablar con Lozano fue en lo deportivo", declaró.

"Las reuniones que tuve con él tiene que ver en lo deportivo. Después, cuando llegó el momento de hablar contractualmente, él viajó a Buenos Aires por un pedido mío. Él delegó a una comitiva en la que estaba él. Fue mi abogado y mi hijo mayor. Yo en eso me desligo de la parte económica. Ni con Oviedo ni con ningún directivo hablé del aspecto económico porque es desgastante. Ya es desgastante hablar de la perspectiva deportiva, imagínate hablar de lo económico. Vi que no se daban las condiciones para poder trabajar y por todo lo que se manifestó en la prensa, directamente di por terminada la relación. No había nada que hablar", añadió.

lr.pe

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre la salida de Ricardo Gareca?

Agustín Lozano estuvo en el programa 'La Interna' y deslizó la idea de que Gareca no había sido totalmente honesto sobre su salida de Perú. El mandamás de la FPF sostuvo que personas alrededor del entrenador le mintieron sobre la presunta reducción de su sueldo para renovar.

"Yo creo que el profe Ricardo Gareca tuvo otras razones, no sé por qué no las quiso decir. Habló bastante, pero no ha dicho todo, falta la verdad. Yo solamente digo que falta la verdad, no ha dicho toda la verdad. Lo único que te puedo decir es que como presidente de la FPF hice hasta lo imposible y quizás hasta cosas que ni ustedes lo harían para que el proyecto continúe y pueda seguir", contó.

"Es falso, es totalmente falso, no hubo reducción de sueldo. Hay personas que le han mentido al país de manera irresponsable y descarada. La comitiva no solamente era Agustín Lozano, eran 5 personas, no solo basta que me preguntaran por los cinco de la FPF. Solamente te voy a decir tres pinceladas", remarcó.

