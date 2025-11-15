El 15 de noviembre es una fecha especial para todo el Perú. Hace exactamente 8 años, la selección peruana nos regalaba la alegría más grande de todo un país: regresar al Mundial después de un largo tiempo. En aquel ya lejano 2017, el equipo comandado por Ricardo Gareca vencía 2-0 a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional y clasificaba a Rusia 2018. Uno de los que fue parte de esta histórica hazaña en ese entonces fue Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

En medio de este contexto, Oviedo decidió brindar una entrevista a Exitosa para hablar sobre su gestión en Videna. Asimismo, aprovechó para despotricar contra la actual gestión de Agustín Lozano como mandamás de la Federación.

Edwin Oviedo apunta contra Agustín Lozano por su labor en la FPF

El presente de la selección peruana no es el más alentador. Su última participación en las Eliminatorias fue paupérrima y dejó al Equipo de Todas en la penúltima casilla. Para Oviedo, este pésimo panorama se debe a Lozano porque solo está buscando alargar su mandato en la FPF.

"Cuando no hay un trabajo serio, planificado y los hechos lo demuestra. Los resultados de la sub-20, sub-15, últimos, últimos, eso demuestra que no hay un trabajo a futuro. Lo único que se está pensando es en cómo perpetuarse en el cargo, cómo conseguir los votos para adelantar las elecciones y ser reelegido y no está pensando que hacer por nuestra selección", declaró.

Asimismo, lamentó que el trabajo que se realizó hace varios años no se haya mantenido con el tiempo. "Acá va el tema de que los intereses personales están por encima del bien común, por encima del bien institucional. Es lamentable, doloroso. Lo que estaba encaminado se ha desarmado todo lo que se había construido con gente profesional en cada área", añadió.

¿Hasta cuándo durará el mandato de Agustín Lozano en la FPF?

A mitad del presente 2025, se conoció que Agustín Lozano permanecerá en la presidencia de la FPF al menos hasta el 2030. Él y su junta directiva estarán a cargo para las próximas Eliminatorias. Además, el argumento que se utilizó para adelantar las elecciones fue que ahora se celebren cada vez que finaliza un ciclo mundialista.