Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Ricardo Gareca sorprende al ser consultado por candidatura de Christian Cueva al Congreso: "Si tiene vocación, no me parece mal"

Christian Cueva sorprende con su incursión en la política, generando debate en medios deportivos. Ricardo Gareca respalda su decisión a pesar de su falta de experiencia en el ámbito.

Gareca apoya la incursión de Christian Cueva al Congreso. Foto: Lr/Fútbol Como Cancha
Christian Cueva sigue sorprendiendo. La incursión en la política nacional generó debate en diversos programas deportivos y Ricardo Gareca no esquivó el tema en una entrevista con Fútbol Como Cancha. El Tigre retornó al Perú para celebrar los ocho años de la clasificación al Mundial Rusia 2018 y respaldó la decisión del volante creativo de Emelec. Sin duda, la falta de experiencia le puede pasar factura al '10'.

Nadie olvida la gran dupla que armaron Gareca y Christian Cueva en la selección peruana para lograr la histórica clasificación al Mundial. La conexión entre el técnico argentino y el '10' fue clave e incluso fue considerado como el segundo papá de 'Aladino' por el apoyo que mostró.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la candidatura de Christian Cueva al Congreso?

El entrenador argentino asombró con su respuesta al aprobar la decisión de Christian Cueva pese a su desconocimiento político. “Me parece bien, todo lo que él haga o que los muchachos de pronto tengan alguna iniciativa, y quieran involucrarse con temas tan cruciales como es la política en este caso, no me parece mal, si él lo siente realmente y si tiene esa vocación, no me parece mal, creo que está bien”, declaró en la entrevista con 'Fútbol Como Cancha'

Christian Cueva pertenece al partido Fuerza y Libertad. Esta agrupación, liderada por Fiorella Molinelli, también presenta al expresidente Pedro Pablo Kuczynski como candidato al Senado. Unas fotografías publicadas el 12 y 13 de noviembre de 2025, Christian Cueva se muestra junto a Molinelli, disfrutando de momentos de celebración, entre los cuales destaca el ‘Baile del Caballito’.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre los que desmerecen la clasificación de Perú al Mundial 2018?

El reconocido entrenador argentino rompió su silencio y lanzó un dardo a los principales críticos sobre su campaña en las Eliminatorias 2017. "Estar entre los mejores del mundo no fue suerte. Se quieren agarrar de los 3 puntos, pero eso fue parte del reglamento en esas Eliminatorias.  No es suerte, es trabajo lo que hicimos", enfatizó Ricardo Gareca en Fútbol Como Cancha.

"Perú estaba entre los mejores del mundo y cuando nos fuimos cayó al puesto 26. Les ganamos a los mejores y del octavo puesto al quinto, no es cuestión de suerte. A Brasil le ganamos 2 veces e incluso lo eliminamos en Copa América. Eso no es cuestión de suerte. Empatamos con la campeona mundial en La Bombonera y eso se logró con trabajo", sentenció Ricardo Gareca.

