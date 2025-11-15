HOYSuscripcion LR Focus

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?

Valeri Karpin recordó algunos pasajes de la igualdad de Rusia ante la selección peruana y aseguró que el enfrentamiento ante Chile le gustó más pese a la caída.

Rusia tenía 18 partidos sin conocer la derrota. Foto: composición LR/difusión
Rusia no pudo en su territorio y cayó 2-0 ante Chile en un nuevo amistoso internacional. Gonzalo Tapia y Ben Brereton fueron los encargados de darle la victoria a la Roja en esta gira europea. Al final del partido, el entrenador de la selección rusa, Valeri Karpin, brindó su análisis sobre el rendimiento de su equipo ante los mapochinos. Además, sorprendió a varios al recordar el 1-1 que obtuvo del encuentro frente a la selección peruana.

En sus declaraciones, empezó diciendo que uno de los principales problemas de sus dirigidos es que no concretan las oportunidades que generan. Asimismo, negó que Rusia sienta presión en esta clase de cotejos amistosos.

DT de Rusia recuerda a la selección peruana tras perder 2-0 ante Chile

"Nosotros no logramos marcar. Cometimos muchos errores en defensa. No diría que creamos ocasiones de gol . El segundo gol ni siquiera fue una ocasión clara. Hay errores, pero no tiene sentido establecer paralelismos. Diferentes jugadores cometieron errores", dijo en un primer momento durante conferencia de prensa.

Posteriormente, aseguró que ningún integrante de su plantel siente presión por esta clase de duelos. Es más, aseguró que ni siquiera Matvéi Safonov la tuvo tras el remate de Álex Valera para el empate de la Blanquirroja.

"Es un partido amistoso. ¿Qué presión? ¿Crees que Safonov sintió presión contra Perú ? Fue un accidente , igual que el segundo gol de hoy. Si crees que el partido se parece, estupendo", añadió.

Finalmente, trajo a colación cuáles fueron los partidos más importantes que afrontó desde que asumió la dirección técnica de Rusia. "Recuérdame contra quién jugamos. Me acuerdo de Perú. ¿Quién más? Diría que el partido contra Qatar fue el mejor. Y el peor, contra Jordania", concluyó.

Rusia perdió su invicto de partidos sin perder

Ante la selección chilena, Rusia perdió por completo su invicto de 18 partidos sin conocer la derrota. Los europeos habían empatado 1-1 ante la Bicolor y lograron alargar su racha. Sin embargo, la Roja rompió con su buena estadística.

