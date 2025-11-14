HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

El único gol de la selección peruana fue anotado por Francesco Andrealli, joven volante del el Como 1907 de Italia. Barreto le brindó minutos a los que no jugaron en el empate ante Rusia.

La selección peruana se prepara para enfrentarse a Chile la próxima semana. Foto: Twitter
La selección peruana continúa con su preparación para cerrar de la mejor manera la presente fecha FIFA. Luego del agónico empate ante Rusia, los dirigidos por Manuel Barreto sorprendieron al jugar un partido de práctica frente a un equipo local con miras a lo que será el duelo del próximo martes contra Chile.

El estratega del combinado nacional decidió darle minutos a jugadores como Fabio Gruber, Piero Quispe y algunos sparrings; sin embargo, el resultado fue poco auspicioso y cayeron goleadores por 5-1 ante FC Sochi.

Perú fue goleador 5-1 por FC Sochi

El amistoso de este viernes 14 de noviembre se disputó con un formato de tres tiempos de 25 minutos cada uno. El cuadro ruso logró superar a la selección peruana y no pasó mayores apuros para llevarse la victoria.

Lo más destacable del compromiso fue la actuación del volante ítalo-peruano Francesco Andrealli, quien anotó el único tanto de la Bicolor. El futbolista de 18 años, que milita en el Como 1907 de Italia, fue citado para formar parte del grupo de sparrings que entrena a la par del primer equipo.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El clásico entre Perú y Chile se llevará a cabo este martes 18 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora chilena). Ambas escuadras volverán a enfrentarse después de un mes.

Lista de convocados de la selección peruana

El veloz extremo Joao Grimaldo fue el único desafectado de la nómina tras sufrir una lesión.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
  • Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Jhonny Vidales.
Barreto mantuvo la base de su convocatoria previa en esta nueva lista. Foto: FPF

