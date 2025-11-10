El polémico arbitraje del partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, en Huamanga, por la fecha 18 del Torneo Clausura sigue dando que hablar. El intenso duelo fue suspendido debido a incidentes en las tribunas, ya que los aficionados locales lanzaron objetos al terreno de juego cuando su equipo se encontraba en ventaja 1-0. El autor del gol fue Pablo Caballero en el minuto 56 del segundo tiempo.

Asimismo, a los 92 minutos, mientras el árbitro Diego Haro revisaba una falta a través del VAR, se registró un nuevo incidente de lanzamiento de objetos desde la tribuna, lo que llevó a la suspensión definitiva del partido. Por este motivo, el periodista Giancarlo Granda habló fuerte sobre este suceso.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre el polémico partido entre Ayacucho ante Comerciantes Unidos?

El periodista deportivo rompió su silencio y habló sobre el escandaloso partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos. "Lo de Ayacucho FC es raro. El equipo estaba ganando y, de pronto, los hinchas comienzan a lanzar objetos. Diego Haro detiene el partido, intenta reanudarlo y Comerciantes Unidos decide no volver al campo", enfatizó Giancarlo Granda en el popular programa 'Después de Todo' de Movistar Deportes.

¿Qué pasará con el Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

De acuerdo a Marcelo Bee Sellares, experto en derecho deportivo, el juez Diego Haro intentó reanudar el partido sin público; sin embargo, el equipo de Cutervo se negó argumentando que el reglamento no contemplaba esta opción. En ese sentido, el abogado indicó que, según la normativa FIFA y el reglamento de la FPF, existen 2 escenarios posibles para definir el resultado final.

Si se confirma que la suspensión se debió a la conducta del público local: Ayacucho FC podría perder 0-2 ( Reglamento Disciplinario FPF).

Si se determina que Comerciantes Unidos incumplió la orden arbitral → pierde 0-3 por incomparecencia ( Reglamento de la Liga 1).

"Ambos clubes presentarían reclamos formales para que se les otorgue la victoria. La decisión final dependerá del informe del árbitro y de la Comisión Disciplinaria de la FPF", explicó el experimentado abogado mediante sus redes sociales.



