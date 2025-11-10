HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal
PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     
Deportes

Giancarlo Granda y su firme postura sobre el polémico partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos: "Todo muy raro"

El periodista Giancarlo Granda criticó la situación, señalando lo extraño del incidente. Ambos equipos presentarán reclamos para definir el resultado según normativa de la FPF.

Giancarlo Granda impactado por la decisión arbitral en el Ayacucho vs Comerciantes. Foto: Lr/Movistar
Giancarlo Granda impactado por la decisión arbitral en el Ayacucho vs Comerciantes. Foto: Lr/Movistar

El polémico arbitraje del partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, en Huamanga, por la fecha 18 del Torneo Clausura sigue dando que hablar. El intenso duelo fue suspendido debido a incidentes en las tribunas, ya que los aficionados locales lanzaron objetos al terreno de juego cuando su equipo se encontraba en ventaja 1-0. El autor del gol fue Pablo Caballero en el minuto 56 del segundo tiempo.

Asimismo, a los 92 minutos, mientras el árbitro Diego Haro revisaba una falta a través del VAR, se registró un nuevo incidente de lanzamiento de objetos desde la tribuna, lo que llevó a la suspensión definitiva del partido. Por este motivo, el periodista Giancarlo Granda habló fuerte sobre este suceso.

PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

lr.pe

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre el polémico partido entre Ayacucho ante Comerciantes Unidos?

El periodista deportivo rompió su silencio y habló sobre el escandaloso partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos. "Lo de Ayacucho FC es raro. El equipo estaba ganando y, de pronto, los hinchas comienzan a lanzar objetos. Diego Haro detiene el partido, intenta reanudarlo y Comerciantes Unidos decide no volver al campo", enfatizó Giancarlo Granda en el popular programa 'Después de Todo' de Movistar Deportes.

PUEDES VER: DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

lr.pe

¿Qué pasará con el Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

De acuerdo a Marcelo Bee Sellares, experto en derecho deportivo, el juez Diego Haro intentó reanudar el partido sin público; sin embargo, el equipo de Cutervo se negó argumentando que el reglamento no contemplaba esta opción. En ese sentido, el abogado indicó que, según la normativa FIFA y el reglamento de la FPF, existen 2 escenarios posibles para definir el resultado final.

  • Si se confirma que la suspensión se debió a la conducta del público local: Ayacucho FC podría perder 0-2 ( Reglamento Disciplinario FPF).
  • Si se determina que Comerciantes Unidos incumplió la orden arbitral → pierde 0-3 por incomparecencia ( Reglamento de la Liga 1).

"Ambos clubes presentarían reclamos formales para que se les otorgue la victoria. La decisión final dependerá del informe del árbitro y de la Comisión Disciplinaria de la FPF", explicó el experimentado abogado mediante sus redes sociales.


Notas relacionadas
Yiddá Eslava contesta a quienes cuestionan su rol protagónico en sus películas: ''Porque me da la gana''

Yiddá Eslava contesta a quienes cuestionan su rol protagónico en sus películas: ''Porque me da la gana''

LEER MÁS
'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

LEER MÁS
'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

LEER MÁS
Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Deportes

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025