Fútbol Peruano

¿Cómo se define el descenso en la Liga 1? Los clubes involucrados y el partido suspendido de Ayacucho FC que puede cambiarlo todo

Con el descenso confirmado de Alianza Universidad de Huánuco, solo queda por conocer cuál será el último equipo que le dirá adiós a la Liga 1.

Son 4 los clubes que luchan en el final del Torneo Clausuara por quedarse en la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Ayacucho FC
Son 4 los clubes que luchan en el final del Torneo Clausuara por quedarse en la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Ayacucho FC

La penúltima fecha del Torneo Clausura trajo consigo varias novedades en la lucha por la permanencia. El triunfo de Juan Pablo II ante Atlético Grau condenó al Alianza Universidad de Roberto Mosquera a la segunda división; sin embargo, este resultado todavía no asegura la continuidad del equipo de Chongoyape en la Liga 1.

Los dirigidos por Santiago Acasiete se encuentran a la expectativa de lo que se resuelva tras la suspensión del duelo entre Ayacucho FC y Comerciantes, pues el resultado final podría cambiar las posiciones en la pelea por seguir en la máxima categoría. 

¿Cómo se define el descenso en la Liga 1?

Más allá de que ocurra en el partido de hoy entre UTC y Sport Huancayo, el último club que descienda a Liga 2 se definirá en el cierre del Torneo Clausura. El 'Gavilán del norte', Juan Pablo II, Comerciantes Unidos y Ayacucho FC son las escuadras que lucharán por mantenerse en primera división.

Fecha 18

  • Ayacucho FC 1-0 Comerciantes Unidos (suspendido)
  • Juan Pablo II 3-1 Atlético Grau
  • UTC vs Sport Huancayo | domingo 9 de noviembre
  • Alianza Atlético vs Alianza Universidad | domingo 9 de noviembre

Fecha 19 (por confirmar las fechas)

  • Alianza Universidad vs Juan Pablo II
  • Cienciano vs Ayacucho FC
  • Comerciantes Unidos vs ADT
  • Alianza Lima vs UTC.

Suspensión del Ayacucho FC vs Comerciantes puede cambiar el descenso

El enfrentamiento entre los Zorros y los de Cutervo fue suspendido en los descuentos con un marcador de 1-0 a favor de los ayacuchanos. El árbitro Diego Haro se retiró de la cancha luego de registrarse una agresión desde las gradas y no permitió que se disputen los minutos finales.

Se espera que en los próximos días la organización de la Liga 1 ratifique el resultado o, por el contrario, decida si se aplican alguna sanción que implique perder los puntos. De darse este último escenario, Ayacucho quedaría al borde del descenso y dependería del resultado del UTC vs Sport Huancayo.

Tabla acumulada de la Liga 1

Así va actualmente la tabla acumulada de la Liga 1 sin contar la victoria de Ayacucho sobre Comerciantes, resultado que debe ser ratificado por la organización de la Liga 1.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal342260
5. Melgar351556
6. Deportivo Garcilaso35852
7. Alianza Atlético331151
8. Cienciano34747
9. Los Chankas33-947
10. Sport Huancayo33045
11. ADT33-845
12. Atlético Grau34-538
13. Sport Boys34-1236
14. Juan Pablo II34-1533
15. Comerciantes Unidos33-1833
16. UTC33-2332
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad33-2925
19. Binacional*18-1318

*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.

