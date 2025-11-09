¿Cómo se define el descenso en la Liga 1? Los clubes involucrados y el partido suspendido de Ayacucho FC que puede cambiarlo todo
Con el descenso confirmado de Alianza Universidad de Huánuco, solo queda por conocer cuál será el último equipo que le dirá adiós a la Liga 1.
La penúltima fecha del Torneo Clausura trajo consigo varias novedades en la lucha por la permanencia. El triunfo de Juan Pablo II ante Atlético Grau condenó al Alianza Universidad de Roberto Mosquera a la segunda división; sin embargo, este resultado todavía no asegura la continuidad del equipo de Chongoyape en la Liga 1.
Los dirigidos por Santiago Acasiete se encuentran a la expectativa de lo que se resuelva tras la suspensión del duelo entre Ayacucho FC y Comerciantes, pues el resultado final podría cambiar las posiciones en la pelea por seguir en la máxima categoría.
¿Cómo se define el descenso en la Liga 1?
Más allá de que ocurra en el partido de hoy entre UTC y Sport Huancayo, el último club que descienda a Liga 2 se definirá en el cierre del Torneo Clausura. El 'Gavilán del norte', Juan Pablo II, Comerciantes Unidos y Ayacucho FC son las escuadras que lucharán por mantenerse en primera división.
Fecha 18
- Ayacucho FC 1-0 Comerciantes Unidos (suspendido)
- Juan Pablo II 3-1 Atlético Grau
- UTC vs Sport Huancayo | domingo 9 de noviembre
- Alianza Atlético vs Alianza Universidad | domingo 9 de noviembre
Fecha 19 (por confirmar las fechas)
- Alianza Universidad vs Juan Pablo II
- Cienciano vs Ayacucho FC
- Comerciantes Unidos vs ADT
- Alianza Lima vs UTC.
Suspensión del Ayacucho FC vs Comerciantes puede cambiar el descenso
El enfrentamiento entre los Zorros y los de Cutervo fue suspendido en los descuentos con un marcador de 1-0 a favor de los ayacuchanos. El árbitro Diego Haro se retiró de la cancha luego de registrarse una agresión desde las gradas y no permitió que se disputen los minutos finales.
Se espera que en los próximos días la organización de la Liga 1 ratifique el resultado o, por el contrario, decida si se aplican alguna sanción que implique perder los puntos. De darse este último escenario, Ayacucho quedaría al borde del descenso y dependería del resultado del UTC vs Sport Huancayo.
Tabla acumulada de la Liga 1
Así va actualmente la tabla acumulada de la Liga 1 sin contar la victoria de Ayacucho sobre Comerciantes, resultado que debe ser ratificado por la organización de la Liga 1.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|34
|44
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|34
|22
|60
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|7. Alianza Atlético
|33
|11
|51
|8. Cienciano
|34
|7
|47
|9. Los Chankas
|33
|-9
|47
|10. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|11. ADT
|33
|-8
|45
|12. Atlético Grau
|34
|-5
|38
|13. Sport Boys
|34
|-12
|36
|14. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|15. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|16. UTC
|33
|-23
|32
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-29
|25
|19. Binacional*
|18
|-13
|18
*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.