Son 4 los clubes que luchan en el final del Torneo Clausuara por quedarse en la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Ayacucho FC

La penúltima fecha del Torneo Clausura trajo consigo varias novedades en la lucha por la permanencia. El triunfo de Juan Pablo II ante Atlético Grau condenó al Alianza Universidad de Roberto Mosquera a la segunda división; sin embargo, este resultado todavía no asegura la continuidad del equipo de Chongoyape en la Liga 1.

Los dirigidos por Santiago Acasiete se encuentran a la expectativa de lo que se resuelva tras la suspensión del duelo entre Ayacucho FC y Comerciantes, pues el resultado final podría cambiar las posiciones en la pelea por seguir en la máxima categoría.

¿Cómo se define el descenso en la Liga 1?

Más allá de que ocurra en el partido de hoy entre UTC y Sport Huancayo, el último club que descienda a Liga 2 se definirá en el cierre del Torneo Clausura. El 'Gavilán del norte', Juan Pablo II, Comerciantes Unidos y Ayacucho FC son las escuadras que lucharán por mantenerse en primera división.

Fecha 18

Ayacucho FC 1-0 Comerciantes Unidos (suspendido)

Juan Pablo II 3-1 Atlético Grau

UTC vs Sport Huancayo | domingo 9 de noviembre

Alianza Atlético vs Alianza Universidad | domingo 9 de noviembre

Fecha 19 (por confirmar las fechas)

Alianza Universidad vs Juan Pablo II

Cienciano vs Ayacucho FC

Comerciantes Unidos vs ADT

Alianza Lima vs UTC.

Suspensión del Ayacucho FC vs Comerciantes puede cambiar el descenso

El enfrentamiento entre los Zorros y los de Cutervo fue suspendido en los descuentos con un marcador de 1-0 a favor de los ayacuchanos. El árbitro Diego Haro se retiró de la cancha luego de registrarse una agresión desde las gradas y no permitió que se disputen los minutos finales.

Se espera que en los próximos días la organización de la Liga 1 ratifique el resultado o, por el contrario, decida si se aplican alguna sanción que implique perder los puntos. De darse este último escenario, Ayacucho quedaría al borde del descenso y dependería del resultado del UTC vs Sport Huancayo.

Tabla acumulada de la Liga 1

Así va actualmente la tabla acumulada de la Liga 1 sin contar la victoria de Ayacucho sobre Comerciantes, resultado que debe ser ratificado por la organización de la Liga 1.

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 34 44 79 2. Cusco FC 34 27 67 3. Alianza Lima 34 20 65 4. Sporting Cristal 34 22 60 5. Melgar 35 15 56 6. Deportivo Garcilaso 35 8 52 7. Alianza Atlético 33 11 51 8. Cienciano 34 7 47 9. Los Chankas 33 -9 47 10. Sport Huancayo 33 0 45 11. ADT 33 -8 45 12. Atlético Grau 34 -5 38 13. Sport Boys 34 -12 36 14. Juan Pablo II 34 -15 33 15. Comerciantes Unidos 33 -18 33 16. UTC 33 -23 32 17. Ayacucho FC 33 -22 29 18. Alianza Universidad 33 -29 25 19. Binacional* 18 -13 18

*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.

