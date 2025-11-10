HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
Deportes

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

Valery Karpinse, entrenador de la selección de Rusia, sorprendió con sus declaraciones sobre el amistoso que sostendrán en San Petersburgo frente a los dirigidos por Manuel Barreto.

La selección rusa se enfrentará a Perú y Chile en la fecha FIFA de noviembre. Foto: composición LR/AFP/FPF
La selección peruana empezará su gira por Europa con un amistoso internacional frente a su similar de Rusia en la ciudad de San Petersburgo. A la espera de la llegada de la Bicolor, Valery Karpinse, entrenador del conjunto rival, se pronunció sobre lo que será este cotejo y sorprendió con el análisis que realizó.

A pocos días del compromiso, el técnico del elenco ruso indicó que tuvieron uno de los factores a considerar es el poco tiempo de preparación que tuvieron para los duelos contra Perú y Chile.

DT de Rusia y su análisis de la selección peruana

Respecto a su primer rival de la fecha FIFA de noviembre, Karpinse evitó explayarse sobre lo que será enfrentar a la selección peruana y señaló que solo jugaron un partido bajo las órdenes de Manuel Barreto.

"Por supuesto que hay planes. Solo han jugado un partido con este entrenador, contra Chile. Probablemente, solo el seleccionador peruano sabe cómo jugarán contra nosotros", manifestó en la página web de la Federación de Rusia.

Por otra parte, al ser consultado cuál de los 2 partidos será más complicado (Perú o Chile), el DT de 56 años fue claro al mencionar que el nivel es parejo al ser equipos sudamericanos.

"Es difícil decirlo desde fuera. Después del partido, probablemente podremos comparar cuál fue más difícil. Son equipos más o menos comparables en nivel: buenos y sólidos equipos de Sudamérica. Creo que será difícil contra ambos", explicó.

"En San Petersburgo jugaremos en un estadio cubierto, así que hará calor; no habrá ventaja. Lo mismo ocurre en Sochi: 16-18 grados. Por eso se celebraron los partidos allí, para que los rivales no tuvieran que llegar con temperaturas bajo cero", agregó sobre si tendrán ventajas al ser locales.

¿Cuándo juegan Perú - Rusia?

El amistoso entre Perú y Rusia se jugará este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV y ATV. El escenario de este cotejo será el Gazprom Arena de San Petersburgo.

