¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
Espectáculos

Yiddá Eslava contesta a quienes cuestionan su rol protagónico en sus películas: ''Porque me da la gana''

Pese a las críticas hacia su nueva película, Yiddá Eslava invita al público a acudir a las salas de cine para ver el estreno de ‘La habitación negra’.

Yiddá Eslava responde de manera tajante a sus detractores por sus constantes participaciones protagónicas en sus películas.

Yiddá Eslava atraviesa momentos difíciles tras el estreno de su más reciente producción cinematográfica, ‘La habitación negra’. Frente a esta situación, la actriz y productora peruana respondió con claridad a sus críticos durante una entrevista con el periodista Giancarlo ‘El Flaco’ Granda en el programa ‘Tiempo muerto’, tanto por la película de terror como por sus constantes apariciones como protagonista principal en sus largometrajes.

La respuesta de Yiddá Eslava a sus detractores

Las múltiples críticas y la escasa aceptación del público hacia la película ‘La habitación negra’ han generado gran repercusión en redes sociales. No obstante, la productora de la reciente cinta cinematográfica, lejos de sentirse afectada, mantuvo una postura firme e invitó a la audiencia a asistir a las salas de cine con el objetivo de alcanzar el éxito esperado en taquilla. Asimismo, respondió con contundencia a la pregunta de Giancarlo Granda sobre su constante participación como protagonista en sus películas: “Porque me da la gana”, afirmó en un extracto de la entrevista con el periodista, que se emitirá a las 6.00 p. m. del 10 de noviembre.

La ola de comentarios de los usuarios sobre la reciente respuesta de Yiddá Eslava

Los comentarios de las y los usuarios no se hicieron esperar tras la reciente respuesta de la exchica reality. La mayoría expresó opiniones negativas hacia la expareja de Julián Zucchi, cuestionando su actitud soberbia y la falta de humildad con la que respondió.

“Como a ti te da la gana de protagonizar tus películas, a la gente no le da la gana de ver tu película. Ahora sí estamos de acuerdo”; “Su problema es la soberbia y el ego. Si fuera más humilde, la gente iría a ver su pela solo por apoyar, pero cae antipática”; “Es que es bien bestia para dar entrevistas y responde todo a la defensiva. Ese ‘Flaco’ le tiró varias salvavidas, pero bueno, solita se hundió”; “Esa es la razón por la que sus películas fracasan: quiere ser la actriz principal, directora, camarógrafa, guionista... Otro tema es su actitud y cómo responde”; “¡Qué soberbia! No la tolero. Definitivamente, esa entrevista la expone en todo su esplendor”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

La baja taquilla en el estreno de 'La habitación negra'

El estreno de la película ‘La habitación negra’ ha contado con poca aceptación por parte del público, y las salas de cine no han mostrado mayor interés en la reciente cinta cinematográfica protagonizada y producida por la exchica reality. El evidente fastidio de la propia Eslava, expresado en diversos programas de espectáculos y en la entrevista con Giancarlo Granda, ha alimentado aún más la controversia en torno a su participación protagónica en sus películas, dejando clara su molestia ante la falta de respaldo y los constantes cuestionamientos que ha recibido.

