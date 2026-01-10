HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima no pudo contra Independiente de Avellaneda y perdió 2-1

Íntimos cayeron por la primera fecha de la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se disputa en Uruguay.  

Paolo Guerrero fue el capitán anoche.
Paolo Guerrero fue el capitán anoche. | Serie Río de la Plata.

En un partido que por momentos se tornó entretenido, Alianza Lima no pudo contra Independiente de Avellaneda y cayó 2-1 en esta primera fecha de la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se disputa en Uruguay.

El técnico Pablo Guede sorprendió y salió al campo del estadio Parque Viera con un 3-2-3-2. La línea de centrales fue con Garcés, Zambrano y Trauco. Gaibor y Aquino como contenciones; mientras que Vélez, Peña y Castillo estaban en la volante, para dejar a Guerrero con Girotti como atacantes.

Durante los primeros 15 minutos, los íntimos buscaron el arco contrario con remates de larga distancia, aunque sin mayor peligro. Se adueñaron del juego, pero conforme pasaban los minutos, el “Rojo” equilibró la cancha y asustó un par de veces. Eryc Castillo por izquierda fue lo más desequilibrante en ofensiva para los “Blanquiazules”.

Sobre el final de la primera mitad, un cruce entre Carlos Zambrano e Ignacio Pussetto casi termina en expulsión. El juez Bruno Sacarelo manejó la acción y mostró la amarilla.

Para el complemento Pablo Guede movió toda su banca y se mandó con 10 modificaciones. Ingresaron Duarte, Estrada, Chávez, Antoni, Carbajal, Cari, Motta, Burlamaqui, Cantero y Gentile. De los que iniciaron únicamente se quedó Jesús Castillo, quien sobre los 15 minutos entró por el lesionado Fernando Gaibor.

Esto le trajo resultados y Alan Cantero marcó el primer gol del año para Alianza Lima. Sobre los 55 minutos recibió desde el sector izquierdo un balón lanzado por Estrada. El argentino controló y definió de un buen derechazo.

La respuesta no tardó e Independiente volteó. Primero con un tiro libre de Abaldo (61’) que desconcentró a Alejandro Duarte. Y luego con Montiel (67’) con una buena definición abajo al primer palo.

El partido entró en imprecisiones y el 2-1 en favor de los “Diablos” no se movió. En la siguiente fecha, Alianza enfrentará a Unión de Santa Fe (14/01).

El último pasajero

Luis Advíncula posó con la camiseta de Alianza Lima y junto a Luis Ramos y Kevin Quevedo se quedó sin sumar minutos. El lateral derecho firmó con los íntimos de La Victoria hasta finales del 2027 y antes del partido contra los argentinos fue consultado por la prensa internacional sobre su llegada. “Me trataron muy bien”, dijo.

