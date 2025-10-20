HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Giancarlo Granda sorprendió a sus seguidores al revelar el verdadero motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima. No es un secreto que el conjunto de La Victoria sueña con el título nacional y pretende volver a competir a nivel internacional. Por este motivo, sonó fuerte el nombre del lateral para reforzar la defensa e incluso 'Bolt' pasa bien al ataque. Sin embargo, es poco probable su llegada.

Justamente, el 'Flaco' explicó la enorme dificultad que enfrenta la entidad aliancista para incorporar al lateral peruano de Boca Juniors, señalando que existe ilusión en la directiva pese a las complejas condiciones y la avanzada edad de Advíncula (35 años)

PUEDES VER: Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula: "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"

¿Cuál es el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima, según el Flaco Granda?

"En Alianza Lima quieren a Luis Advíncula, pero no van a hacer una locura económica y la opción de pagar el millón y medio de dólares no existe. Aparentemente, lo que se dice es que es el millón y medio, pero que el defensa lateral estaría en condiciones de asumir una parte y que el club asuma otra, porque Alianza no está dispuesto a pagar eso. Luis es del agrado de Riquelme", reveló Giancarlo Granda.

"La principal barrera que juega en contra en Alianza, es que Boca va a tener un nuevo técnico. Claudio Úbeda, asistente de Russo que en paz descanse, ha sido designado hasta fin de año; por ahí campeona todo y se queda, pero Boca planea ir a buscar un técnico de jerarquía si entra a la próxima Copa Libertadores. Ahí la cosa puede cambiar, si llega este DT, es un nuevo comienzo para Advíncula", sentenció en su podcast.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: "Vamos a ver qué pasa"

¿Cuál es el millonario monto que pediría Boca Juniors a Alianza Lima por Luis Advíncula?

Según informó el periodista Luis Fregossi, Boca Juniors fijó una elevada suma económica como condición para entablar negociaciones con Alianza Lima por el traspaso de Luis Advíncula. "Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 millones de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", explicó en su cuenta de Twitter.

PUEDES VER: Julinho y la vez que sorprendió a Mr Peet al revelar que valía más que Bebeto en Flamengo: "¿40 millones por ti?"

¿Cuántos títulos tiene Luis Advíncula con Boca Juniors?

Desde su llegada al conjunto ‘xeneize’, el futbolista peruano ha conseguido cuatro trofeos: la Copa Argentina (2020), la Copa de la Liga Profesional (2022), la Liga Argentina (2022) y la Supercopa Argentina (2023).

