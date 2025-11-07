Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: hora y canal del partido clave por el descenso en la Liga 1 2025

Ayacucho FC ya le ganó de visita a Comerciantes Unidos en esta Liga 1 2025. Foto: composición/GLR

Ayacucho FC ya le ganó de visita a Comerciantes Unidos en esta Liga 1 2025. Foto: composición/GLR

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos EN VIVO juegan este sábado 8 de noviembre, a partir de la 1.00 p. m., por la fecha 18 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025. El partido se llevará a cabo en el estadio Las Américas (Huamanga), con transmisión a cargo del canal L1 Max. En La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis, con el marcador actualizado y los videos de goles.

Para los zorros, tropezar está prohibido. En la encarnizada lucha que libran los equipos ubicados en la parte baja de la tabla acumulada, el conjunto ayacuchano debe ganar y esperar algún resultado favorable para llegar con vida a la última fecha del campeonato. A las águilas cutervinas, en cambio, les basta con un empate para asegurar de forma definitiva su permanencia de cara a la siguiente temporada.

¿A qué hora juega Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

En Huamanga y el resto del territorio peruano, este partido se podrá seguir desde la 1.00 p. m.

¿Dónde ver Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

La transmisión del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos irá por la señal del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

Entradas para Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Las entradas para asistir a este compromiso se pueden comprar virtualmente vía Yape y Joinnus, pero también de forma física en los puntos de venta autorizados por el club local.

Precio de las entradas para el partido ante Comerciantes Unidos. Foto: Ayacucho FC

Pronóstico de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Ayacucho FC.

Betsson: gana Ayacucho (1,80), empate (3,45), gana Comerciantes (4,30)

Betano: gana Ayacucho (1,85), empate (3,65), gana Comerciantes (4,75)

Bet365: gana Ayacucho (1,80), empate (3,50), gana Comerciantes (4,50)

1XBet: gana Ayacucho (1,85), empate (3,34), gana Comerciantes (4,30)

Coolbet: gana Ayacucho (1,85), empate (3,30), gana Comerciantes (4,50)

Doradobet: gana Ayacucho (1,78), empate (3,40), gana Comerciantes (4,75).

Historial reciente de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos por Liga 1 y Liga 2.