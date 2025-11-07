HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Fútbol Peruano

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: hora y canal del partido clave por el descenso en la Liga 1 2025

Desde el estadio Las Américas, Ayacucho FC y Comerciantes Unidos jugarán un duelo de infarto para evitar el descenso. Los zorros buscarán aprovechar su última localía del año.

Ayacucho FC ya le ganó de visita a Comerciantes Unidos en esta Liga 1 2025. Foto: composición/GLR
Ayacucho FC ya le ganó de visita a Comerciantes Unidos en esta Liga 1 2025. Foto: composición/GLR

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos EN VIVO juegan este sábado 8 de noviembre, a partir de la 1.00 p. m., por la fecha 18 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025. El partido se llevará a cabo en el estadio Las Américas (Huamanga), con transmisión a cargo del canal L1 Max. En La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis, con el marcador actualizado y los videos de goles.

Para los zorros, tropezar está prohibido. En la encarnizada lucha que libran los equipos ubicados en la parte baja de la tabla acumulada, el conjunto ayacuchano debe ganar y esperar algún resultado favorable para llegar con vida a la última fecha del campeonato. A las águilas cutervinas, en cambio, les basta con un empate para asegurar de forma definitiva su permanencia de cara a la siguiente temporada.

PUEDES VER: ¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

lr.pe

¿A qué hora juega Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

En Huamanga y el resto del territorio peruano, este partido se podrá seguir desde la 1.00 p. m.

¿Dónde ver Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

La transmisión del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos irá por la señal del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

Entradas para Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Las entradas para asistir a este compromiso se pueden comprar virtualmente vía Yape y Joinnus, pero también de forma física en los puntos de venta autorizados por el club local.

Precio de las entradas para el partido ante Comerciantes Unidos. Foto: Ayacucho FC

Precio de las entradas para el partido ante Comerciantes Unidos. Foto: Ayacucho FC

PUEDES VER: ¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

lr.pe

Pronóstico de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Ayacucho FC.

  • Betsson: gana Ayacucho (1,80), empate (3,45), gana Comerciantes (4,30)
  • Betano: gana Ayacucho (1,85), empate (3,65), gana Comerciantes (4,75)
  • Bet365: gana Ayacucho (1,80), empate (3,50), gana Comerciantes (4,50)
  • 1XBet: gana Ayacucho (1,85), empate (3,34), gana Comerciantes (4,30)
  • Coolbet: gana Ayacucho (1,85), empate (3,30), gana Comerciantes (4,50)
  • Doradobet: gana Ayacucho (1,78), empate (3,40), gana Comerciantes (4,75).

Historial reciente de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos por Liga 1 y Liga 2.

  • Comerciantes Unidos 0-1 Ayacucho FC |05.07.25
  • Comerciantes Unidos 3-1 Ayacucho FC | 19.07.23
  • Ayacucho FC 2-4 Comerciantes Unidos | 23.04.23
  • Comerciantes Unidos 0-3 Ayacucho FC | 01.09.18
  • Ayacucho FC 3-0 Comerciantes Unidos | 18.05.18.
Notas relacionadas
Con gol agónico de Martín Távara, Sporting Cristal venció a Cienciano y aseguró su clasificación a playoffs

Con gol agónico de Martín Távara, Sporting Cristal venció a Cienciano y aseguró su clasificación a playoffs

LEER MÁS
Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

LEER MÁS
Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: tabla de posiciones en la fecha 18, resultados y programación

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: tabla de posiciones en la fecha 18, resultados y programación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horario de Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: cremas juegan HOY en el Monumental de Ate

Horario de Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: cremas juegan HOY en el Monumental de Ate

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025