Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

El capitán de la 'U' reveló su molestia por el cruce entre ambos y confesó que estuvo cerca de meterse en ese pleito para defender a su amigo Álex Valera.

Aldo Corzo rompió su silencio y habló sobre el cruce entre Hernán Barcos y Valera. Foto: Lr/DyT
Universitario ganó con absoluto dominio el tricampeonato en Liga 1. Sin embargo, los hinchas 'cremas' todavía no superan el cruce que hubo entre Álex Valera y Hernán Barcos en el último 'Clásico' de la temporada. El goleador de la 'U' tuvo un fuerte intercambio de palabras con el 'Pirata' en el Estadio Monumental, pero el incidente no acabó ahí. El capitán aliancista arremetió contra 'Valegol' en zona mixta.

Este gesto no fue buen recibido por los vigentes campeones e incluso Aldo Corzo reveló que estuvo muy cerca de responderle a Hernán Barcos y nunca entendió el motivo para que la pelea salga de la cancha. El defensa lateral rompió su silencio luego de varios meses.

¿Qué dijo Aldo Corzo sobre las polémicas declaraciones de Hernán Barcos a Álex Valera?

"La verdad me molesté mucho por lo sucedido. Yo estaba volando y boté humo. Te juro que llamé a José Carvallo y me dijo que no caiga en la jugada de ellos. Valera no se mete con nadie entonces ¿Por qué te metes con él? Andy y varios jugadores queríamos meternos, pero lo mejor que hicimos fue quedarnos callados. Me controlé para no meterme, pero no somos de hablar afuera y lo dejamos ahí. Uno puede pelearse, pero dentro de la cancha", enfatizó Aldo Corzo en el programa 'D&T'.

¿Qué dijo Álex Valera sobre su enfrentamiento con Hernán Barcos?

El delantero de 29 años indicó que el cruce con el 'Pirata' fue producto de la tensión del momento y aseguró que todo quedó en la cancha. "Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda", declaró en L1 MAX.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera?

"Para mí esto en la cancha. Creo que en esta Hernán Barcos se equivoca, porque además ya se le habían leído los labios, fue muy claro lo que dijo. Él no tiene por qué llevar a la declaración pública lo que habló con Valera. Me parece que en ese caso Álex lo manejó mucho mejor que Barcos. Cuando cuenta toda la conversación para mí rompe un código que es que lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Barcos sacó lo que había pasado afuera", argumentó.


