La selección peruana quedó lista para enfrentar a Rusia por amistoso internacional FIFA. El equipo de Manuel Barreto quiere cerrar el año de la mejor manera, tras firmar un papelón en las Eliminatorias 2025 e incluso no anotaron ni un gol de visita. Por este motivo, el técnico interino será el encargado de iniciar una nueva etapa con jóvenes figuras pensando en el próximo Mundial. Sin embargo, Rusia no será sencillo.

El cuadro nacional, luego de algunos problemas con el vuelo, tendrá una gira en territorio ruso para enfrentarse al anfitrión y posteriormente a Chile en una renovada edición del 'Clásico' del Pacífico. El exfutbolista ruso Aleksandr Mostovó sorprendió con su resultado ante Perú.

¿Qué dijo el exfutbolista Aleksandr Mostovó previo al partido amistoso entre Rusia y Perú?

Aleksandr Mostovó, leyenda de la selección rusa, protagonizó un divertido momento en el popular programa Denganche. "Estoy pensando con el frío. Bueno, llámame después del partido contra Perú. Les vamos a meter 3 goles a Perú. El miércoles nos vemos, amigos", afirmó el exfutbolista del Celta de Vigo. Los panelistas del programa 'Mano a Mano' no dudaron en tomar el comentario con humor y de forma amigable.

¿Cuándo juegan Perú - Rusia?

El amistoso entre Perú y Rusia se jugará este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV y ATV. El escenario de este cotejo será el Gazprom Arena de San Petersburgo.

Convocados de la selección peruana

Joao Grimaldo se convirtió en baja de último momento para enfrentar a Rusia y Chile. El conjunto inca contará con 26 jugadores disponibles para enfrentar a Rusia y luego a Chile.