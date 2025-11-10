HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Aleksandr Mostovói, exfutbolista de Rusia, sorprende con su resultado ante Perú previo al partido amistoso : "Le van a meter 3-0"

El excapitán de Celta de Vigo y mundialista con la selección de rusia asombró a todos con amplio resultado a favor de los soviéticos previo al partido contra Perú.

Aleksandr Mostovói lanza su 'score' contra Perú. Foto: Lr/ESPN
Aleksandr Mostovói lanza su 'score' contra Perú. Foto: Lr/ESPN

La selección peruana quedó lista para enfrentar a Rusia por amistoso internacional FIFA. El equipo de Manuel Barreto quiere cerrar el año de la mejor manera, tras firmar un papelón en las Eliminatorias 2025 e incluso no anotaron ni un gol de visita. Por este motivo, el técnico interino será el encargado de iniciar una nueva etapa con jóvenes figuras pensando en el próximo Mundial. Sin embargo, Rusia no será sencillo.

El cuadro nacional, luego de algunos problemas con el vuelo, tendrá una gira en territorio ruso para enfrentarse al anfitrión y posteriormente a Chile en una renovada edición del 'Clásico' del Pacífico. El exfutbolista ruso Aleksandr Mostovó sorprendió con su resultado ante Perú.

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

lr.pe

¿Qué dijo el exfutbolista Aleksandr Mostovó previo al partido amistoso entre Rusia y Perú?

Aleksandr Mostovó, leyenda de la selección rusa, protagonizó un divertido momento en el popular programa Denganche. "Estoy pensando con el frío. Bueno, llámame después del partido contra Perú. Les vamos a meter 3 goles a Perú. El miércoles nos vemos, amigos", afirmó el exfutbolista del Celta de Vigo. Los panelistas del programa 'Mano a Mano' no dudaron en tomar el comentario con humor y de forma amigable.

Christian Cueva habría peleado con su compañero: prensa ecuatoriana revela fuerte cruce en pleno partido de Emelec

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú - Rusia?

El amistoso entre Perú y Rusia se jugará este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV y ATV. El escenario de este cotejo será el Gazprom Arena de San Petersburgo.

Todo se define en Matute: Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en la final de ida de la Liga Femenina

lr.pe

Convocados de la selección peruana

Joao Grimaldo se convirtió en baja de último momento para enfrentar a Rusia y Chile. El conjunto inca contará con 26 jugadores disponibles para enfrentar a Rusia y luego a Chile.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
  • Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Jhonny Vidales.
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

