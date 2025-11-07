HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

Reimond Manco opinó sobre el liderazgo de Hernán Barcos en Alianza Lima, reconociendo su profesionalismo pero cuestionando su capacidad como líder dentro del vestuario.

Reimond Manco habló sobre Hernán Barcos. Foto: composición LR/ Juego Cruzado/Alianza Lima
Reimond Manco habló sobre Hernán Barcos. Foto: composición LR/ Juego Cruzado/Alianza Lima

Alianza Lima triunfó en Andahuaylas frente a Chankas el pasado miércoles 5. Sin embargo, este gran triunfo del cuadro blanquiazul fue opacado por una escena que llamó la atención, en la que Paolo Guerrero le entregó la cinta de capitán a Carlos Zambrano cuando fue reemplazado para que ingrese Hernán Barcos. No obstante, este último, al ingresar al terreno de juego, se acercó al 'Kaiser' y le pidió el brazalete.

En este contexto, varias personas relacionadas con el mundo del fútbol dieron su opinión. Uno de ellos fue Reimond Manco, quien, fiel a su estilo, expresó su postura ante esta situación. Señaló que, si bien considera al 'Pirata' un gran profesional y destacó que nunca ha mostrado mala conducta desde su llegada al equipo, duda de su capacidad como líder dentro del vestuario.

PUEDES VER: La otra historia de los Pizarro: Diego, el hermano del ‘Bombardero’ que dejó Europa por la Liga 1 y hoy está sin equipo

lr.pe

Reimond Manco y su postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima

"A mí no me queda claro si Barcos es un gran líder en Alianza Lima. Él puede ser profesional, no ha tenido un solo problema de disciplina desde que llegó a Alianza, pero sí han habido varios comentarios y sucesos que te hacen dudar de si el liderazgo que impone hacia la hinchada no es el mismo que impone hacia la interna del club", fueron sus primeras palabras en el programa 'Juego Cruzado'.

"Se comentó cuando salió ‘Chicho’, que habría tenido problemas con él; se comentó cuando salió Lavandeira, que fue cuando se fue a Melgar también se comentó; entonces siempre se comenta, pero nunca se afirma ni se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede", complementó el ex 'Jotita'.

PUEDES VER: Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

lr.pe

¿Quién es el primer capitán de Alianza Lima?

El primer futbolista elegido para llevar la cinta de capitán es Hernán Barcos, quien se ha ganado el cariño de la hinchada blanquiazul gracias a su destacado desempeño desde que llegó al club.

