Aldo Corzo habló sobre jugadores de la Liga 1 que menosprecian la carrera de otros. En una reciente edición del programa 'Doble Punta', el defensor de Universitario de Deportes se refirió a diversos temas del fútbol local. Sin embargo, sorprendió al declarar sobre la falta de códigos, señalando que esta temporada fue en la que más notó este tipo de actitudes.

En sus declaraciones, mencionó que varios jugadores menospreciaron lo que hizo la ‘U’ en la Liga 1, especialmente cuando alcanzaron el tricampeonato. Corzo afirmó que tanto futbolistas, exjugadores, exdirigentes como dirigentes han tenido comentarios en contra del conjunto crema y sus compañeros.

¿Qué dijo Aldo Corzo sobre los jugadores de otros equipos de la Liga 1?

"Este año he visto la mayor falta de códigos en mi carrera, y no solo de los jugadores, porque somos compañeros y, para mí, eso es terrible. Ha habido falta de códigos de jugadores, exjugadores, exdirigentes, dirigentes. Nos han querido tumbar a la mala, la prensa también, y no han podido", explicó en un primer momento.

"Falta de códigos es menospreciar el logro del que ganó, hablar mal de los compañeros, hablar mal de los excompañeros, hablar mal del mundo en el que tú te mueves. Al final, puedo ser bueno o malo, ustedes ya lo verán, pero lo que no quiero es que me digan que falté códigos, que me equivoqué en esto, que fui mala persona. Eso es lo único que me importa. Y este de la ‘U’ tiene esto bien comprendido, pero yo siempre lo digo: en la cancha ganamos, y cada vez que ganamos les va a doler, porque hablaron de muchos amigos míos, y a mí me ardía porque era injusto que hablen mal de mis compañeros, porque ellos no se meten con nadie", complementó Corzo al ser preguntado sobre qué considera falta de códigos.

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

Universitario de Deportes volverá a jugar por la Liga 1 este viernes 7 de noviembre desde las 9.00 p.m. (hora peruana), frente a Deportivo Garcilaso, por la fecha 18 del Torneo Clausura y se jugará en el estadio Monumental de Ate.