Universitario superó las expectativas en la temporada 2025, ya que logró el tricampeonato y tiene opciones de terminar el Torneo Clausura de forma invicta. La 'U' empató 0-0 con Deportivo Garcilaso, en el Estadio Monumental, por la fecha 18 del último certamen del año. De todos modos, nada pudo opacar la celebración del 'Tri' con más de 40.000 hinchas en las tribunas. Los 'cremas' dieron la vuelta olímpica con un espectacular juego de luces.

Aldo Corzo, el capitán del equipo, fue entrevistado por la gran campaña que realizaron y los próximos objetivos que se avecinan. Además, por primera vez rompió su silencio y habló sobre los rumores del posible fichaje de Christian Cueva a Universitario.

¿Qué dijo Aldo Corzo sobre Christian Cueva?

El capitán de Universitario no pudo ocultar su emoción por el Tricampeonato. "Me siento bendecido es que somos una familia y un equipo muy unido. El 2026 será el año más difícil para la 'U', ya que queremos convertirnos en el primer club en la historia del fútbol peruano en lograr el tetracampeonato. Es merecido lo que ha logrado Universitario estos años. Christian Cueva es un gran jugador, eso lo verá el gerente deportivo, ya verá lo que hace", reveló Aldo Corzo en Gol Perú.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Christian Cueva en Universitario?

Aunque reconoció el nivel y calidad de 'Cuevita', Manco no se mostró convencido de su hipotética llegada al conjunto de Ate. "Nadie va a dudar de lo que Cueva puede ofrecer futbolísticamente hablando, pero físicamente no está bien para lo que quiere la 'U'. No creo que sirva mucho en ese sentido. También en la 'U' deben ver si le conviene ese fichaje por el lado grupal", enfatizó el hoy comentarista.

¿Cuáles son los 2 motivos que Christian Cueva está evaluando para fichar por Universitario?

"Christian Cueva está recibiendo llamadas directas de equipos importantes de aquí, como Cristal, la ‘U’ y Sport Boys. Hay algo que lo seduce mucho de la ‘U’: buscar un tetracampeonato para una institución tan grande. Pero, sobre todo, lo más importante para él es estar cerca de sus hijos y cumplir el sueño de sus padres, que son hinchas de la ‘U’. Es algo que lo tiene interesado, está en conversaciones, llegará pronto a Lima y decidirá a qué equipo irá", enfatizó el exfutbolista en Movistar Deportes.







