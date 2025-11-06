Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 en la fecha 18

La Liga 1 2025 entra a su recta final. A falta de dos fechas para el final del Torneo Clausura, clubes luchan por alcanzar un cupo a la Copa Libertadores y por no descender a la Liga 2 el próximo año. La jornada 18 comenzó con el triunfo de Alianza Lima 2-1 sobre Los Chankas en Andahuaylas con una actuación estelar de Paolo Guerrero, quien anotó los dos tantos. Universitario jugará contra Deportivo Garcilaso en el Monumental y Sporting Cristal frente a Cienciano en el Gallardo. Conoce cómo va el acumulado y la tabla de este segundo certamen corto.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

Así va la tabla acumulada tras jugarse 33 fechas (quedan 2 por disputar).

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 33 44 78 2. Alianza Lima 34 20 65 3. Cusco FC 33 24 64 4. Sporting Cristal 33 21 57 5. Melgar 35 15 56 6. Alianza Atlético 33 11 51 7. Deportivo Garcilaso 34 8 51 8. Cienciano 33 8 47 9. Los Chankas 33 -9 47 10. Sport Huancayo 33 0 45 11. ADT 33 -8 45 12. Atlético Grau 33 -3 38 13. Sport Boys 33 -9 36 14. Comerciantes Unidos 33 -19 33 15. UTC 33 -23 32 16. Juan Pablo II 33 -17 30 17. Ayacucho FC 33 -22 29 18. Alianza Universidad 33 -27 25 19. Binacional* 18 -13 18

*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así va la tabla del Clausura tras el triunfo de Alianza Lima sobre Los Chankas.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 39 15 12 3 0 28 10 18 2 Cusco FC 30 15 9 3 3 24 14 10 3 Alianza Lima 28 16 8 4 4 27 19 8 4 Sporting Cristal 25 15 7 4 4 25 11 14 5 Melgar 25 17 6 7 4 24 17 7 6 Cienciano 24 15 7 3 5 22 18 4 7 Deportivo Garcilaso 24 16 6 6 4 20 21 -1 8 Los Chankas 24 15 8 0 7 18 26 -8 9 Comerciantes Unidos 22 15 6 4 5 21 -4 22 10 ADT 21 15 6 3 6 18 20 -2 11 Alianza Atlético 17 15 4 5 6 12 11 1 12 Atlético Grau 16 15 4 4 7 17 19 -2 13 Sport Boys 16 15 4 4 7 14 21 -7 14 Sport Huancayo 15 15 4 3 8 24 -6 -2 15 Ayacucho FC 14 15 4 2 9 15 24 -9 16 Alianza Universidad 14 15 4 2 9 19 31 -12 17 UTC 13 15 3 4 8 16 22 -6 18 Juan Pablo II 11 15 2 5 8 10 19 −9

¿Qué equipos están clasificando a Copa Libertadores?

Universitario, Alianza Lima y Cusco FC ya están clasificados, pero aún falta definir desde qué fase jugarán el certamen continental.

Copa Libertadores: Universitario, Alianza Lima, Cusco FC, Sporting Cristal.

¿Qué equipos están clasificando a Copa Libertadores?

Copa Sudamericana: FBC Melgar, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso, Cienciano.

¿Qué equipos descenderían a la Liga 2 2026?

De acuerdo con el reglamento, los equipos que finalicen en las posiciones 19, 18 y 17 de la tabla acumulada serán relegados a la Liga 2 en 2026. Deportivo Binacional ya perdió la categoría tras ser excluido por orden judicial, mientras que, por el momento, Alianza Universidad y Ayacucho FC son los otros dos conjuntos que estarían descendiendo al concluir la temporada.