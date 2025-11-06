HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 en la fecha 18

Revisa AQUÍ cómo va el Acumulado de la Liga 1 2025 a falta de una jornada para el final del Torneo Clausura. Además, conoce cómo va la clasificación a los playoffs y la definición del descenso.

La jornada 18 del Clausura inició el último miércoles 5. Foto: composición LR/Club Sporting Cristal/Universitario/Club Alianza Lima
La jornada 18 del Clausura inició el último miércoles 5. Foto: composición LR/Club Sporting Cristal/Universitario/Club Alianza Lima

La Liga 1 2025 entra a su recta final. A falta de dos fechas para el final del Torneo Clausura, clubes luchan por alcanzar un cupo a la Copa Libertadores y por no descender a la Liga 2 el próximo año. La jornada 18 comenzó con el triunfo de Alianza Lima 2-1 sobre Los Chankas en Andahuaylas con una actuación estelar de Paolo Guerrero, quien anotó los dos tantos. Universitario jugará contra Deportivo Garcilaso en el Monumental y Sporting Cristal frente a Cienciano en el Gallardo. Conoce cómo va el acumulado y la tabla de este segundo certamen corto.

Cristhian Tizón rompe su silencio sobre fuerte pelea con su DT Santiago Acasiete tras ser sustituido: 'Es una pena. Ya hablé personalmente'

lr.pe

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

Así va la tabla acumulada tras jugarse 33 fechas (quedan 2 por disputar).

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario334478
2. Alianza Lima342065
3. Cusco FC332464
4. Sporting Cristal332157
5. Melgar351556
6. Alianza Atlético331151
7. Deportivo Garcilaso34851
8. Cienciano33847
9. Los Chankas33-947
10. Sport Huancayo33045
11. ADT33-845
12. Atlético Grau33-338
13. Sport Boys33-936
14. Comerciantes Unidos33-1933
15. UTC33-2332
16. Juan Pablo II33-1730
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad33-2725
19. Binacional*18-1318

*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.

Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: 'Hay personas que le mintieron al país'

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así va la tabla del Clausura tras el triunfo de Alianza Lima sobre Los Chankas.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario39151230281018
2Cusco FC3015933241410
3Alianza Lima281684427198
4Sporting Cristal2515744251114
5Melgar251767424177
6Cienciano241573522184
7Deportivo Garcilaso24166642021-1
8Los Chankas24158071826-8
9Comerciantes Unidos221564521-422
10ADT21156361820-2
11Alianza Atlético171545612111
12Atlético Grau16154471719-2
13Sport Boys16154471421-7
14Sport Huancayo151543824-6-2
15Ayacucho FC14154291524-9
16Alianza Universidad14154291931-12
17UTC13153481622-6
18Juan Pablo II11152581019−9

¿Qué equipos están clasificando a Copa Libertadores?

Universitario, Alianza Lima y Cusco FC ya están clasificados, pero aún falta definir desde qué fase jugarán el certamen continental.

  • Copa Libertadores: Universitario, Alianza Lima, Cusco FC, Sporting Cristal.

¿Qué equipos están clasificando a Copa Libertadores?

  • Copa Sudamericana: FBC Melgar, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso, Cienciano.

¿Qué equipos descenderían a la Liga 2 2026?

De acuerdo con el reglamento, los equipos que finalicen en las posiciones 19, 18 y 17 de la tabla acumulada serán relegados a la Liga 2 en 2026. Deportivo Binacional ya perdió la categoría tras ser excluido por orden judicial, mientras que, por el momento, Alianza Universidad y Ayacucho FC son los otros dos conjuntos que estarían descendiendo al concluir la temporada.

