Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 en la fecha 18
Revisa AQUÍ cómo va el Acumulado de la Liga 1 2025 a falta de una jornada para el final del Torneo Clausura. Además, conoce cómo va la clasificación a los playoffs y la definición del descenso.
La Liga 1 2025 entra a su recta final. A falta de dos fechas para el final del Torneo Clausura, clubes luchan por alcanzar un cupo a la Copa Libertadores y por no descender a la Liga 2 el próximo año. La jornada 18 comenzó con el triunfo de Alianza Lima 2-1 sobre Los Chankas en Andahuaylas con una actuación estelar de Paolo Guerrero, quien anotó los dos tantos. Universitario jugará contra Deportivo Garcilaso en el Monumental y Sporting Cristal frente a Cienciano en el Gallardo. Conoce cómo va el acumulado y la tabla de este segundo certamen corto.
Tabla de posiciones del Acumulado 2025
Así va la tabla acumulada tras jugarse 33 fechas (quedan 2 por disputar).
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Alianza Lima
|34
|20
|65
|3. Cusco FC
|33
|24
|64
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Alianza Atlético
|33
|11
|51
|7. Deportivo Garcilaso
|34
|8
|51
|8. Cienciano
|33
|8
|47
|9. Los Chankas
|33
|-9
|47
|10. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|11. ADT
|33
|-8
|45
|12. Atlético Grau
|33
|-3
|38
|13. Sport Boys
|33
|-9
|36
|14. Comerciantes Unidos
|33
|-19
|33
|15. UTC
|33
|-23
|32
|16. Juan Pablo II
|33
|-17
|30
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-27
|25
|19. Binacional*
|18
|-13
|18
*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Así va la tabla del Clausura tras el triunfo de Alianza Lima sobre Los Chankas.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|39
|15
|12
|3
|0
|28
|10
|18
|2
|Cusco FC
|30
|15
|9
|3
|3
|24
|14
|10
|3
|Alianza Lima
|28
|16
|8
|4
|4
|27
|19
|8
|4
|Sporting Cristal
|25
|15
|7
|4
|4
|25
|11
|14
|5
|Melgar
|25
|17
|6
|7
|4
|24
|17
|7
|6
|Cienciano
|24
|15
|7
|3
|5
|22
|18
|4
|7
|Deportivo Garcilaso
|24
|16
|6
|6
|4
|20
|21
|-1
|8
|Los Chankas
|24
|15
|8
|0
|7
|18
|26
|-8
|9
|Comerciantes Unidos
|22
|15
|6
|4
|5
|21
|-4
|22
|10
|ADT
|21
|15
|6
|3
|6
|18
|20
|-2
|11
|Alianza Atlético
|17
|15
|4
|5
|6
|12
|11
|1
|12
|Atlético Grau
|16
|15
|4
|4
|7
|17
|19
|-2
|13
|Sport Boys
|16
|15
|4
|4
|7
|14
|21
|-7
|14
|Sport Huancayo
|15
|15
|4
|3
|8
|24
|-6
|-2
|15
|Ayacucho FC
|14
|15
|4
|2
|9
|15
|24
|-9
|16
|Alianza Universidad
|14
|15
|4
|2
|9
|19
|31
|-12
|17
|UTC
|13
|15
|3
|4
|8
|16
|22
|-6
|18
|Juan Pablo II
|11
|15
|2
|5
|8
|10
|19
|−9
¿Qué equipos están clasificando a Copa Libertadores?
Universitario, Alianza Lima y Cusco FC ya están clasificados, pero aún falta definir desde qué fase jugarán el certamen continental.
- Copa Libertadores: Universitario, Alianza Lima, Cusco FC, Sporting Cristal.
¿Qué equipos están clasificando a Copa Libertadores?
- Copa Sudamericana: FBC Melgar, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso, Cienciano.
¿Qué equipos descenderían a la Liga 2 2026?
De acuerdo con el reglamento, los equipos que finalicen en las posiciones 19, 18 y 17 de la tabla acumulada serán relegados a la Liga 2 en 2026. Deportivo Binacional ya perdió la categoría tras ser excluido por orden judicial, mientras que, por el momento, Alianza Universidad y Ayacucho FC son los otros dos conjuntos que estarían descendiendo al concluir la temporada.