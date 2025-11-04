HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Aldo Corzo revela similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca: "Son muy detallistas"

Aldo Corzo también destacó a Jorge Fossati como el mejor técnico que ha tenido en Universitario, resaltando que ha logrado triunfos en todos los lugares donde ha dirigido.

Aldo Corzo habló sobre Jorge Fossati y destacó que es igual de detallista que Ricardo Gareca. Foto: composición LR/Doble Punta/difusión
Aldo Corzo habló sobre Jorge Fossati y destacó que es igual de detallista que Ricardo Gareca. Foto: composición LR/Doble Punta/difusión

Aldo Corzo destacó en una entrevista para el programa 'Doble Punta' las similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca al dirigir un equipo, señalando que ambos son extremadamente detallistas, lo que les da un plus respecto a otros entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera. Además, reconoció que han sido los mejores técnicos que ha tenido.

El defensor de Universitario de Deportes también elogió a Fossati, calificándolo como uno de los mejores entrenadores que ha dirigido a la 'U' y resaltando todos sus logros a lo largo de su carrera.

PUEDES VER: Aldo Corzo crítica que jugadores de Liga 1 menosprecien la carrera de otros: "La mayor falta de códigos que vi"

lr.pe

Aldo Corzo revela similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca

En sus declaraciones, Corzo resaltó los logros que Fossati ha conseguido en distintos países; no obstante, reconoció que comparte rasgos con Gareca, como observar cada detalle, que aunque para algunos pueda parecer aburrido, es lo que les permite tener éxito.

"Para mí, Jorge debe ser el mejor entrenador que ha tenido la ‘U’ desde que la sigo, con todo respeto por los que pasaron antes. Jorge es un técnico ganador, ha triunfado en todos los lugares donde estuvo: Ecuador, Paraguay, Uruguay, Qatar y Arabia. Es, sin duda, el mejor técnico que ha tenido Universitario. Además, es muy inteligente y comparte algo con Ricardo, quienes para mí son los mejores entrenadores de mi carrera: ambos son extremadamente detallistas, están pendientes de todo, y por eso les va tan bien", fueron las palabras de Aldo Corzo.

¿Cuántos partidos ha jugado Aldo Corzo al mando de Ricardo Gareca?

Durante su etapa en la selección peruana bajo la dirección de Ricardo Gareca, Aldo Corzo disputó 36 partidos, iniciando como titular en 29 de ellos.

PUEDES VER: Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

lr.pe

¿Cuántos partidos ha jugado Aldo Corzo al mando de Jorge Fossati?

En lo que va de la era de Jorge Fossati en Universitario, considerando su primera y segunda etapa, Aldo Corzo ha disputado 56 partidos, anotando 3 goles, 1 asistencia y recibiendo 9 tarjetas amarillas, acumulando un total de 4,928 minutos.

