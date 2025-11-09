Natalia Málaga hizo su debut oficial como directora técnica del Deportivo Géminis, y su regreso a los banquillos no pudo ser más auspicioso. Tras tres años de ausencia, el equipo dirigido por la exvoleibolista ganó de forma contundente por 3-0 al Deportivo Wanka (25-19, 26-24, 25-14), en la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley.

La satisfacción de volver a dirigir a un club peruano

Su tan esperado retorno al vóley peruano generó gran expectativa, a pesar de las múltiples dudas que existían en torno a la popular ‘Doña Bárbara’, debido al tiempo de inactividad que llevaba fuera de los banquillos. No obstante, tras la victoria del club de Comas, Natalia Málaga expresó su satisfacción por volver a dirigir en la Liga Peruana de Vóley.

''Me he sentido súper bien, conozco esto, y después de tanto tiempo uno viene a conocer las caras nuevas que hay entre las jugadoras. Me he sentido bien, con muchas ganas de participar, de estar acá y competir'', declaró para Latina Televisión.

Su primera semana con el Deportivo Géminis

Natalia Málaga también se refirió a su primera semana al frente del club comeño y señaló que priorizó el trabajo defensivo y la intensidad con el objetivo de fortalecer la confianza del plantel. Añadió que todavía hay aspectos por corregir, especialmente en el saque, el recibo y la solidez en la respuesta defensiva. La entrenadora subrayó que estos ajustes serán fundamentales para llegar en óptimas condiciones al debut frente al Deportivo Wanka.

''Se han reforzado bastantes cosas, que es lo normal en un entrenamiento: corregir e ir mejorando. Pero hay que trabajar y mejorar más para que el equipo tenga tranquilidad y seguridad. Cada jugadora debe hacer bien las cosas de acuerdo al planteamiento. Tiene que ser impecable, trabajar al mil por ciento para darlo todo en la cancha. Esta semana me centré en el saque, en el recibo y en la parte defensiva. Lamentablemente, las jugadoras grandes saben defender, pero no se exigen tanto como las de mediana estatura''', sostuvo.