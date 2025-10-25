HOYSuscripcion LR Focus

Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
Cenaida Uribe arremete contra Liga Peruana de Vóley tras reprogramación de partido de Alianza Lima: "Una tontería"

La jefa de equipo de Alianza Lima no descartó jugar con un cuadro alterno debido a que ese mismo día tendrá que enfrentarse a River Plate por la Noche Blanquiazul 2025.

Alianza Lima buscará el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y realizar un gran campaña en el Mundial de Clubes. Foto: composición LR/América TV/Liga Peruana de Vóley
El primer día de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima despertó un ambiente de fiesta en el Coliseo Dibós de San Borja. En medio de este evento, Cenaida Uribe, jefa de equipo del club victoriano, se pronunció sobre lo que le espera a las íntimas en la presente temporada; sin embargo, más allá de los buenos anuncios, la directiva cuestionó de forma severa a la Liga Peruana de Vóley por la reprogramación que hicieron de su partido de la primera jornada.

Luego de que la organización solo decidiera mover el horario y no la fecha, las vigentes bicampeonas tendrán que afrontar 2 partidos este domingo 26 de octubre (Kazoku No Perú en el torneo local y ante River Plate por el amistoso internacional).

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: 'Lo primero que hice fue sacarlo a él'

Cenaida Uribe sobre reprogramación del partido de Alianza Lima

"Como ya lo dije, más allá de que salió la noticia de la reprogramación, es una tontería. Una tontería tener que ir a las 3 de la tarde al Callao y tener que volver aquí (San Borja) a las 6. No darte cuenta del daño que le haces a las jugadoras. Yo lo dejo ahí. Son temas que tiene que ver la gente que, entre comillas, tiene que ver por el bien del voleibol", manifestó en diálogo con América TV.

En ese sentido, Cenaida Uribe fue clara al mencionar que su prioridad será el partido contra River Plate por el segundo día de la Noche Blanquiazul 2025.

"Nosotros vamos a cumplir nuestro trabajo, pero el objetivo principal mañana es celebrar a lo grande nuestra Noche Blanquiazul. Iremos a cumplir allá, ya veremos si vamos con juveniles o completaremos el equipo igual. Nuestra fiesta es aquí en la Noche Blanquiazul", concluyó.

PUEDES VER: Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025: canal oficial y por qué ya no estará en YouTube

¿A qué hora juega Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

El Alianza Lima y Kazoku No Perú EN VIVO, por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley, se jugará el domingo 26 de octubre desde las 3.30 p. m. en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs River Plate por la Noche Blanquiazul 2025?

Ese mismo día, Alianza Lima se medirá con River Plate en el día 2 de la Noche Blanquiazul. El duelo empezará a partir de las 6.00 p. m. en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

