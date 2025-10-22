La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley se jugará entre el sábado 25 y domingo 26 de octubre. Foto: composición LR/Universitario/San Martín/Alianza Lima/Regatas

Solo quedan pocos días para el tan esperado inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes, Regatas Lima y la Universidad San Martín continúan preparándose y se reforzaron de la mejor manera para buscar el tan ansiado título nacional.

En medio de este panorama, se pudo conocer que Latina TV ya no transmitirá los partidos de forma gratuita a través de su canal de YouTube. La empresa decidió optar por su aplicativo y página web para que los aficionados disfruten de todos los partidos de la presente temporada.

Canal de TV para ver la Liga Peruana de Vóley

La señal de Latina TV será la encargada de transmitir en señal abierta los partidos de la Liga Peruana de Vóley. Asimismo, ofrecerá una cobertura online a través de su aplicación y página web.

"La oferta de Latina se mantiene como el año pasado: vamos a transmitir en sus diferentes plataformas todos los partidos del torneo que son cerca de 135. Sabemos que el año pasado mucha gente vio los partidos por YouTube y este año queremos mejorar esa experiencia ordenando todos los partidos dentro de nuestra aplicación y la web", explicó Uwe Struhalla, director general de Latina Deportes.

"Vamos a encontrar todos los partidos, de manera muy ordenada, para que uno la pueda ver las veces que quiera de forma gratuita y sin ningún tipo de pago", agregó.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 empezará este sábado 25 de octubre con el duelo entre Deportivo Soan y Rebaza Acosta. Todos los enfrentamientos de la primera jornada se llevarán a cabo en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Programación de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 25 de octubre

Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta (Web y app)

Hora: 2.45 p. m.

Universidad San Martín vs Olva Latino (TV, web y app)

Hora: 5.00 p. m.

Universitario vs Deportivo Géminis (TV, web y app)

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 26 de octubre