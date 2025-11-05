El regreso de Natalia Málaga a la Liga Peruana de Vóley ha generado mucha expectativa tras la inesperada salida del director brasileño Otávio Machado del Club Cultural Deportivo Géminis de Comas.

Luego de permanecer muchos años ausente en el mundo del vóley, la popular ‘Doña Bárbara’ explicó los motivos por los que decidió regresar a los banquillos, en un video que fue subido a las redes sociales por el club del cono norte.

El tan ansiado regreso de Natalia Málaga al vóley

El conjunto comeño destacó su llegada como un paso importante para el equipo. La exseleccionadora peruana, mundialista y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 como jugadora, dedicó unas emotivas palabras a todos aquellos que esperaban con entusiasmo su regreso al deporte de la net alta.

''Ya llegué al equipo Géminis de Comas para quedarme y ser una guerrera más'', expresó con mucho entusiasmo. Seguidamente, en la descripción del post, el Club Cultural Deportivo Géminis de Comas le dio una cálida bienvenida: ''¡Nueva era en Géminis! Bienvenida, Natalia Málaga a esta familia. Tu pasión y liderazgo nos inspiran a ir por más'', decía en la publicación.

Sus ganas de volver a dirigir en el vóley

En una reciente entrevista para la radio Ovación, Natalia Málaga elogió al Club Cultural Deportivo Géminis de Comas y destacó que el equipo del cono norte se mantenía con frecuencia entre los tres primeros lugares de la Liga Peruana de Vóley. Además, agregó que, durante los últimos años, Géminis se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos del campeonato.

“Géminis siempre ha sido un equipo muy competitivo, desde la época en que yo jugaba y también cuando empecé a dirigir con la Vallejo, entre 2013 y 2014. En ese tiempo, Géminis era uno de los equipos que disputaba los tres primeros lugares. Siempre se ha caracterizado por armar un buen conjunto y ha contado con buenas jugadoras extranjeras. Ahora se está trabajando con tres chicas dominicanas muy jóvenes dentro de un proyecto alucinante”, declaró.

Asimismo, expresó su agradecimiento al presidente de Géminis, Luis Linares, a quien ya conocía desde la época en que coincidieron en su trabajo en la Federación Peruana de Vóley (FPV).

“Estoy contenta y agradecida con Lucho Linares por la oportunidad que me da de dirigir a su club, por la confianza. Hemos tenido muchos años de trabajo en la Federación, él sabe cómo trabajo y yo sé cómo trabaja él. Mientras estuve a cargo de los equipos que me dio, nunca me faltó nada. Entonces, las cosas van por buen camino”, señaló.