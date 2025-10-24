HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs Géminis EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver la el debut de Las Pumas

Las Pumas buscarán los 3 puntos, en el Cioliseo Miguel Grau del Callao, por la Liga Peruana de Vóley 2025. Mirian Patiño es la capitana del sexteto 'crema'.

Universitario se mide a Géminis en la nueva temporada de LNSV . Foto: Betsabeth
Universitario se mide a Géminis en la nueva temporada de LNSV . Foto: Betsabeth

Universitario sueña con el título de la Liga Peruana de Vóley. Por este motivo, las 'Pumas' han realizado importantes incorporaciones internacionales, destacando a Catherine Flood, Angélica Malinverno, Mara Leao y Maruh Oliveira. Asimismo, el equipo ha nombrado al español Francisco Hérvas como su nuevo director técnico. En su debut oficial, se enfrentarán a Géminis, un complicado desafió que promete ser el duelo de la primera fecha.

La 'U' parte ligeramente como favorita, pero al frente estará la experiencia de un club con mucha tradición en la primera división del vóley nacional. El sexteto capitaneado por la líbero Mirian Patiño debe comenzar con el pie derecho para dejar buenas sensaciones en el arranque del campeonato.

¿Cuándo juega Universitario ante Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro de Universitario se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en Callao. Este recinto deportivo cuenta con una capacidad para albergar a 2.400 espectadores, ya que el Polideportivo de Villa El Salvador será usado a los Juegos Bolivarianos. Este partido marcará el debut de la 'U' en la primera división del vóley peruano.

¿A qué hora juega Universitario ante Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario jugará un partido clave ante Géminis por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley. La República Deportes te juega los horarios confirmados para que no te pierdas el picante cruce en el Callao.

  • Perú: 7:00 pm
  • Argentina: 9:00 p.m. 
  • Colombia: 7:00 p.m. 
  • Ecuador: 7:00 p.m. 
  • Bolivia: 8:00 p.m. 
  • Venezuela: 8:00 p.m. 
  • Chile: 9:00 p.m. 

¿Dónde ver Universitario contra Géminis por la LNSV?

El partido de Universitario contra Géminis será transmitido vía TV por Latina, canales 2 y 702 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir el emocionante partido mediante La República Deportes. Los mejores puntos, declaraciones e incidencias en la plataforma web.

¿Qué partidos de la Liga Peruana de Vóley transmitirá Latina?

Latina, canal que adquirió los derechos televisivos para esta temporada de la Liga Peruana de Vóley, anunció que transmitirá todos los partidos, aunque algunos irán en exclusiva por internet (web y app). Además, ya no emitirá el torneo gratis por YouTube.

  • Deportivo Soan vs Rebaza Acosta: Latina Play y Latina App
  • San Martín vs Olva Latino: TV (canal 2), Latina Play, Latina App
  • Universitario vs Géminis: TV (canal 2), Latina Play, Latina App
  • Regatas vs Deportivo Wanka: Latina Play y Latina App
  • Alianza Lima vs Kazoku no Perú: TV (canal 2), Latina Play, Latina App
  • Circolo vs Atenea: TV (canal 2), Latina Play, Latina App.

