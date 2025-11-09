HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Con la llegada de Natalia Málaga, Terrero enfatizó la importancia del compromiso del equipo para alcanzar los objetivos y mejorar la dinámica de trabajo en el club.

Florangel Terrero habló sobre su tiempo en el Deportivo Géminis y su experiencia de compartir vestuario con jugadoras peruanas.
Florangel Terrero habló sobre su tiempo en el Deportivo Géminis y su experiencia de compartir vestuario con jugadoras peruanas. | Foto: composición LR/Radio Ovación/El Peruano

Florangel Terrero, voleibolista dominicana que actualmente juega en el Deportivo Géminis de la Liga Peruana de Vóley, habló sobre varios aspectos de su adaptación y la dinámica que vive el club de Comas. En una entrevista para el programa ‘Ataque cruzado’, transmitido por la radio Ovación, también se refirió a su experiencia diaria de convivencia con las jugadoras peruanas.

El polémico comentario de Florangel Terrero sobre las jugadoras peruanas

La voleibolista dominicana narró con detalle el tiempo que lleva en el Deportivo Géminis, así como los distintos directores técnicos que pasaron por las filas del club durante su permanencia. En ese contexto, recordó al brasileño Rogério Portela, quien, a pesar de haberse adaptado a su estilo, no logró que todas las jugadoras peruanas hicieran lo mismo. Esto evidenció diferencias en la psicología, el enfoque de trabajo y la forma en que se asume la disciplina dentro del equipo.

PUEDES VER: Alianza Lima empezó con todo la Liga Peruana de Vóley 2025: venció 3-0 Kazoku No Perú por la primera fecha

lr.pe

''En la temporada pasada, a base de mi experiencia con el técnico, sentía que estábamos entrenando muy bien. Yo me entendía súper bien con el entrenador. Como era brasileño, ya sabía su mecánica porque nosotras allí en la selección dominicana tenemos brasileños como entrenadores. Tal vez con alguna de las chicas de acá, nativas, sí tenía unos cuantos roces porque no querían que les estuvieran llamando mucho la atención. Pero una, al tener muchas experiencias con selección y con entrenadores brasileños que tienen un estilo fuerte, y sabe cómo manejarlo'', declaró con firmeza.

La manera de cómo afrontan las jugadoras peruanas ante la exigencia

Siguiendo esa misma línea, también hizo énfasis en las exigencias del entrenamiento y en cómo reaccionan las voleibolistas peruanas ante este tipo de situaciones, especialmente al afrontar la presión, la intensidad del trabajo diario y la adaptación a métodos más rígidos.

PUEDES VER: Cenaida Uribe arremete contra Liga Peruana de Vóley tras reprogramación de partido de Alianza Lima: "Una tontería"

lr.pe

''Es dependiendo de la jugadora. A veces hay algunas que no tienen mucha experiencia porque no te voy a decir que no pasa (malas reacciones contra el entrenador). Si pasa en todos los clubes, en toda parte del mundo, pero cuando las jugadoras no tienen mucha experiencia, a veces se trancan y se bloquean porque no están acostumbradas a esa mecánica de juego'', sostuvo.

Notas relacionadas
Alianza Lima y los poderosos rivales que enfrentará en el Mundial de Clubes de Vóley: cuándo y dónde jugará el histórico torneo

Alianza Lima y los poderosos rivales que enfrentará en el Mundial de Clubes de Vóley: cuándo y dónde jugará el histórico torneo

LEER MÁS
Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025: canal oficial y por qué ya no estará en YouTube

Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025: canal oficial y por qué ya no estará en YouTube

LEER MÁS
Alianza Lima y los poderosos rivales que enfrentará en el Mundial de Clubes de Vóley: cuándo y dónde jugará el histórico torneo

Alianza Lima y los poderosos rivales que enfrentará en el Mundial de Clubes de Vóley: cuándo y dónde jugará el histórico torneo

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
VER Universitario vs Alianza Lima HOY: transmisión de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina

VER Universitario vs Alianza Lima HOY: transmisión de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Yiddá Eslava asegura que acusaciones de Natalia Otero influyeron en la poca acogida de su película: "Tuvo mucho que ver"

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Deportes

[Vía ATV] ¿A qué hora juega César Vallejo vs CD Moquegua EN VIVO por la ida del playoff de ascenso?

Real Madrid consigue un amargo empate 0-0 contra Rayo Vallecano por la jornada 12 de LaLiga EA Sports

VER Universitario vs Alianza Lima HOY: transmisión de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Primer mes de gestión de José Jerí: sigue la inseguridad y medidas son ineficaces

Encargada de la Embajada de México en Perú abandonó el país tras asilo diplomático a Betssy Chávez

"Claudia Sheinbaum, que tiene 72% de aprobación, fue declarada persona non grata por el Congreso, que tiene 2%", expone Heduardicidio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025