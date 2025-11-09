Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Florangel Terrero, voleibolista dominicana que actualmente juega en el Deportivo Géminis de la Liga Peruana de Vóley, habló sobre varios aspectos de su adaptación y la dinámica que vive el club de Comas. En una entrevista para el programa ‘Ataque cruzado’, transmitido por la radio Ovación, también se refirió a su experiencia diaria de convivencia con las jugadoras peruanas.

El polémico comentario de Florangel Terrero sobre las jugadoras peruanas

La voleibolista dominicana narró con detalle el tiempo que lleva en el Deportivo Géminis, así como los distintos directores técnicos que pasaron por las filas del club durante su permanencia. En ese contexto, recordó al brasileño Rogério Portela, quien, a pesar de haberse adaptado a su estilo, no logró que todas las jugadoras peruanas hicieran lo mismo. Esto evidenció diferencias en la psicología, el enfoque de trabajo y la forma en que se asume la disciplina dentro del equipo.

''En la temporada pasada, a base de mi experiencia con el técnico, sentía que estábamos entrenando muy bien. Yo me entendía súper bien con el entrenador. Como era brasileño, ya sabía su mecánica porque nosotras allí en la selección dominicana tenemos brasileños como entrenadores. Tal vez con alguna de las chicas de acá, nativas, sí tenía unos cuantos roces porque no querían que les estuvieran llamando mucho la atención. Pero una, al tener muchas experiencias con selección y con entrenadores brasileños que tienen un estilo fuerte, y sabe cómo manejarlo'', declaró con firmeza.

La manera de cómo afrontan las jugadoras peruanas ante la exigencia

Siguiendo esa misma línea, también hizo énfasis en las exigencias del entrenamiento y en cómo reaccionan las voleibolistas peruanas ante este tipo de situaciones, especialmente al afrontar la presión, la intensidad del trabajo diario y la adaptación a métodos más rígidos.

''Es dependiendo de la jugadora. A veces hay algunas que no tienen mucha experiencia porque no te voy a decir que no pasa (malas reacciones contra el entrenador). Si pasa en todos los clubes, en toda parte del mundo, pero cuando las jugadoras no tienen mucha experiencia, a veces se trancan y se bloquean porque no están acostumbradas a esa mecánica de juego'', sostuvo.