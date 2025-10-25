Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley?
Las blanquiazules se presentarán ante el recién ascendido Kazoku No Perú por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley. Sigue AQUÍ el partido de Alianza Lima Vóley en vivo.
¿A qué hora debuta Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley? Las vigentes bicampeonas se enfrentarán a Kazoku No Perú este domingo 26 de octubre en el arranque del certamen. El compromiso entre ambas escuadras tendrá lugar en Coliseo Miguel Grau del Callao, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.
Las dirigidas por Facundo Morando, que afrontarán ese mismo día su segundo partido de la Noche Blanquiazul, son uno de los equipos que mejor se reforzó con miras a la defensa de su título y lo que será su histórica participación en el Mundial de Clubes 2025.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO?
En Perú, el partido entre Alianza Lima y Kazoku No Perú EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley se jugará el domingo 26 de octubre desde las 3.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros partidos.
- México: 2.30 p. m.
- Colombia y Ecuador, Perú: 3.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO?
El enfrentamiento entre Alianza Lima y Kazoku No Perú será transmitido EN VIVO por señal abierta a través de Latina (Canal 2 y 702 HD en Movistar TV).
¿Cómo ver Alianza Lima vs Kazoku No Perú por internet?
Si deseas ver el Alianza Lima vs Kazoku No Perú ONLINE GRATIS, puedes hacer a través de la página web y la aplicación móvil de Latina. Además, podrás seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, plataforma que te llevará el minuto a minuto de este partidazo.
Programación y resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 25 de octubre
- Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Latina (web y app)
- Universidad San Martín vs Olva Latino
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina (TV, web y app)
- Universitario vs Deportivo Géminis
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina (TV, web y app).
Domingo 26 de octubre
- Regatas Lima vs Deportivo Wanka
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Latina (web y app)
- Alianza Lima vs Kazoku No Perú
- Hora: 3.30 p. m.
- Latina (TV, web y app)
- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina (TV, web y app).