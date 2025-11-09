Joao Grimaldo es la primera baja de Perú para amistosos en Rusia: FPF desconvocó al jugador por lesión
La FPF anunció que Joao Grimaldo se perderá los partidos de esta gira por Rusia, tras los resultados de los estudios médicos realizados en Riga FC.
La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado anunciando que Joao Grimaldo será la primera baja para los partidos contra Rusia y Chile. Esto, tras recibir los estudios realizados por Riga FC, club donde milita el extremo peruano. Ante esta situación, desde la selección peruana dirigida por Manuel Barreto han decidido desconvocarlo para estos amistosos de fecha FIFA.
Cabe señalar que Grimaldo estaba en la primera lista de convocados para estos partidos, que se llevarán a cabo el miércoles 12 de noviembre contra Rusia y el 18 de noviembre contra Chile.
Comunicado de la FPF sobre Grimaldo
Noticias en desarrollo...