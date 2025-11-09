HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Joao Grimaldo es la primera baja de Perú para amistosos en Rusia: FPF desconvocó al jugador por lesión

La FPF anunció que Joao Grimaldo se perderá los partidos de esta gira por Rusia, tras los resultados de los estudios médicos realizados en Riga FC.

Joao Grimaldo había jugado el último amistoso ante Chile, en octubre. Foto: FPF
Joao Grimaldo había jugado el último amistoso ante Chile, en octubre. Foto: FPF

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado anunciando que Joao Grimaldo será la primera baja para los partidos contra Rusia y Chile. Esto, tras recibir los estudios realizados por Riga FC, club donde milita el extremo peruano. Ante esta situación, desde la selección peruana dirigida por Manuel Barreto han decidido desconvocarlo para estos amistosos de fecha FIFA.

Cabe señalar que Grimaldo estaba en la primera lista de convocados para estos partidos, que se llevarán a cabo el miércoles 12 de noviembre contra Rusia y el 18 de noviembre contra Chile.

Comunicado de la FPF sobre Grimaldo

Comunicado de la FPF sobre Grimaldo

Noticias en desarrollo...

Notas relacionadas
Jean Ferrari le responde a los que creen que maneja el fútbol peruano: "Me divierto con los memes, sigan"

Jean Ferrari le responde a los que creen que maneja el fútbol peruano: "Me divierto con los memes, sigan"

LEER MÁS
Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

LEER MÁS
FPF contempla reprogramar partidos contra Rusia y Chile por problemas con su vuelo: "El equipo perderá 2 días de entrenamiento"

FPF contempla reprogramar partidos contra Rusia y Chile por problemas con su vuelo: "El equipo perderá 2 días de entrenamiento"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Boca Juniors vs River Plate EN VIVO HOY via ESPN por el superclásico argentino: empatan en La Bombonera

Partido Boca Juniors vs River Plate EN VIVO HOY via ESPN por el superclásico argentino: empatan en La Bombonera

LEER MÁS
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
VER Universitario vs Alianza Lima HOY: alineciones de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina

VER Universitario vs Alianza Lima HOY: alineciones de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina

LEER MÁS
VER Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO HOY por LaLiga 2025-26 de España: minuto a minuto del partido

VER Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO HOY por LaLiga 2025-26 de España: minuto a minuto del partido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Deportes

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025