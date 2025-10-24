Joao Grimaldo gana su primer título con Riga FC en Letonia. El exSporting Cristal fue campeón de la Virsliga 2025 tras igualar 0-0 frente a Tukums 2000. Grimaldo, quien ha sido pieza importante en el ataque del equipo, tuvo participación en este partido hasta el minuto 84. Con este triunfo, correspondiente a la jornada 34, el club del peruano se corona campeón por cuarta vez en su país.

Durante las celebraciones, el peruano incluyó a su menor hija; además, se puso la camiseta de la selección peruana, dejándola en alto. Cabe señalar que no es la primera vez que el atacante alza un trofeo, pues cuando se encontraba en el conjunto rimense también fue campeón de la Liga 1. No obstante, lo que más llama la atención es que podría disputar la Champions League.

Joao Grimaldo se corona campeón con Riga FC

El encuentro disputado hoy, 24 de octubre, entre Riga FC y Tukums 2000 terminó en un amargo 0-0; sin embargo, con este empate el equipo igual celebró por todo lo alto, pues con 87 unidades terminó en lo más alto, seguido por Rigas FS, que culminó con 78 puntos. Durante las celebraciones, se pudo observar a Grimaldo con su pequeña hija y la camiseta de Perú, saltando y festejando con sus compañeros, quienes también vestían las camisetas de sus respectivos países.

¿Joao Grimaldo puede jugar la Champions League?

Tras coronarse campeones, el equipo de Grimaldo obtiene un cupo para la fase de clasificación de la próxima Champions League, debido a que Letonia no cuenta con acceso directo a este torneo internacional de gran importancia. Por lo que de ganar esta fase, podríamos ver a otro peruano disputando este gran certamen.

¿Grimaldo seguirá en Riga FC?

Joao Grimaldo está a préstamo en Riga FC por parte del Partizan de Belgrado hasta finales de 2025. Gracias a su destacada actuación, el club letón evaluaría ejercer la opción de compra para asegurar su permanencia la próxima temporada. Su contribución ha sido determinante en la obtención del reciente título y en las aspiraciones del equipo de seguir creciendo a nivel internacional.