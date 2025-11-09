HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Jean Ferrari le responde a los que creen que maneja el fútbol peruano: "Me divierto con los memes, sigan"

Antes de partir hacia territorio ruso para disputar los amistosos, el director general de fútbol de la FPF no dudó en contestar a los diversos cuestionamientos que recibe.

Jean Ferrari es el encargado de elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composició LR/Twitter/Entre Bolas
Jean Ferrari es el encargado de elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composició LR/Twitter/Entre Bolas

La selección peruana tuvo problemas con su vuelo y retrasó su viaje hacia territorio ruso para disputar los amistosos internacionales de fecha FIFA. A la espera de embarcarse, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se animó a hablar sobre el trabajo que viene realizando en la Videna.

En medio de este escenario, el directivo le consultaron sobre los cuestionamientos que recibe. El exadministrador de Universitario se tomó con humor los comentarios que circulan en redes sociales.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

lr.pe

Jean Ferrari se ríe de los que creen que maneja el fútbol peruano

Lejos de entrar en una polémica, Jean Ferrari le contestó a los que creen que maneja el fútbol peruano y los animó a que sigan haciendo memes.

"Lo único que manejo es mi camioneta, lo demás es divertido. La verdad que me divierto mucho con los memes, sigan haciendo fotos que me entretiene y me relaja", manifestó para las cámaras de 'Entre Bolas' en el Aeropuerto Jorge Chávez.

PUEDES VER: Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: 'Mucho talento y cero ganas'

lr.pe

Jean Ferrari se enorgullece del tricampeonato de Universitario

Por otra parte, el dirigente no fue ajeno al tricampeonato de Universitario de Deportes y remarcó el trabajo que se realizó en los últimos años durante su gestión.

"Ha sido una gestión de 4 años intensos, donde tuve que, inicialmente, armar grupos y equipo. Luego la elección de jugadores, entrenadores y refuerzos. Una etapa muy linda que se consolida con un tricampeonato que está disfrutando Universitario", sostuvo.

"Yo soy quien empezó, direccionó, desarrolló y consolidó todo esto. A partir de ahora, viene esta nueva gestión y desearle lo mejor. También desearle lo mejor a los demás equipos para que hagan buenas campañas y el sistema fútbol sea el beneficiado", concluyó.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana disputará 2 amistosos en la fecha FIFA de noviembre. El primero será ante Rusia el miércoles 12 de noviembre, mientras que su segunda presentación tendrá lugar el martes 18 contra Chile.

Notas relacionadas
Manuel Barreto explica los 2 motivos de la no convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos en Rusia: "Necesitamos volver"

Manuel Barreto explica los 2 motivos de la no convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos en Rusia: "Necesitamos volver"

LEER MÁS
Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto

Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto

LEER MÁS
Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
[Vía ATV] ¿A qué hora juega César Vallejo vs CD Moquegua EN VIVO por la ida del playoff de ascenso?

[Vía ATV] ¿A qué hora juega César Vallejo vs CD Moquegua EN VIVO por la ida del playoff de ascenso?

LEER MÁS
Escándalo en Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: partido clave por el descenso quedó suspendido

Escándalo en Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: partido clave por el descenso quedó suspendido

LEER MÁS
¿Cómo se define el descenso en la Liga 1? Los clubes involucrados y el partido suspendido de Ayacucho FC que puede cambiarlo todo

¿Cómo se define el descenso en la Liga 1? Los clubes involucrados y el partido suspendido de Ayacucho FC que puede cambiarlo todo

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025