Jean Ferrari es el encargado de elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composició LR/Twitter/Entre Bolas

Jean Ferrari es el encargado de elegir al nuevo entrenador de la selección peruana. Foto: composició LR/Twitter/Entre Bolas

La selección peruana tuvo problemas con su vuelo y retrasó su viaje hacia territorio ruso para disputar los amistosos internacionales de fecha FIFA. A la espera de embarcarse, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se animó a hablar sobre el trabajo que viene realizando en la Videna.

En medio de este escenario, el directivo le consultaron sobre los cuestionamientos que recibe. El exadministrador de Universitario se tomó con humor los comentarios que circulan en redes sociales.

Jean Ferrari se ríe de los que creen que maneja el fútbol peruano

Lejos de entrar en una polémica, Jean Ferrari le contestó a los que creen que maneja el fútbol peruano y los animó a que sigan haciendo memes.

"Lo único que manejo es mi camioneta, lo demás es divertido. La verdad que me divierto mucho con los memes, sigan haciendo fotos que me entretiene y me relaja", manifestó para las cámaras de 'Entre Bolas' en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Jean Ferrari se enorgullece del tricampeonato de Universitario

Por otra parte, el dirigente no fue ajeno al tricampeonato de Universitario de Deportes y remarcó el trabajo que se realizó en los últimos años durante su gestión.

"Ha sido una gestión de 4 años intensos, donde tuve que, inicialmente, armar grupos y equipo. Luego la elección de jugadores, entrenadores y refuerzos. Una etapa muy linda que se consolida con un tricampeonato que está disfrutando Universitario", sostuvo.

"Yo soy quien empezó, direccionó, desarrolló y consolidó todo esto. A partir de ahora, viene esta nueva gestión y desearle lo mejor. También desearle lo mejor a los demás equipos para que hagan buenas campañas y el sistema fútbol sea el beneficiado", concluyó.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana disputará 2 amistosos en la fecha FIFA de noviembre. El primero será ante Rusia el miércoles 12 de noviembre, mientras que su segunda presentación tendrá lugar el martes 18 contra Chile.