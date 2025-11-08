HOYSuscripcion LR Focus

ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026
¿Qué fue de Santiago Ormeño? El impensado presente del goleador que casi juega un Mundial con Perú y vivió un calvario en China

Santiago Ormeño, recordado delantero de la selección peruana, dejó la liga mexicana con la intención de triunfar en China a inicios de año, sin imaginar los duros episodios que le tocaría padecer.

Sanatiago Ormeño fue internacional con la selección peruana en 13 ocasiones. Foto: EFE
Santiago Ormeño es recordado por los hinchas debido a su paso por la selección peruana durante el ciclo de Ricardo Gareca. El delantero de raíces mexicanas fue convocado por el estratega para afrontar el partido ante Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022; sin embargo, al no lograr clasificación, y con el arribo de otros comandos técnicos, perdió protagonismo en el combinado nacional.

Si bien el popular 'Ormedeus' desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol de México, a inicios del 2025 sorprendió a sus seguidores y se incorporó a las filas del Qingdao Hainiu de China, sin imaginar el martirio que le tocaría afrontar el territorio asiático.

lr.pe
Santiago Ormeño no registra goles con la selección peruana. Foto: AFP

El calvario de Santiago Ormeño en China

La llegada de Santiago Ormeño a la Superliga China generó mucha expectativa; sin embargo, odisea del goleador de 31 años sufrió un drástico giro cuando uno de sus rivales lo lesionó y su propia institución apresuró la recuperación.

“Entre opciones me sedujo China. Viví ‘esto y esto’ en mi carrera, pues vamos a darnos un salto de charco. Salió mal. Tenía contrato hasta diciembre. Llego a China, dos partidos, un chino me destrozó el tobillo. Fue una lesión, que considero negligencia médica, porque me metieron antes de tiempo. La lesión fue un esguince con edema óseo”, reveló hace algunos meses en diálogo con el programa '¿Por qué eres lo que eres?'.

Ante este escenario, el atacante señaló que decidió alistar sus maletas y regresar a México para terminar su tratamiento, pues su club ya había reemplazado su ficha con la de otro extranjero.

¿Qué fue de Santiago Ormeño tras dejar China?

Luego de su breve periplo por la liga de China, Santiago Ormeño se encuentra sin equipo. En agosto, el delantero fue considerado una opción para reforzar al Melgar de Juan Reynoso, DT que lo dirigió en México; no obstante, no se llegó a concretar.

¿En qué clubes jugó Santiago Ormeño?

Santiago Ormeño vistió la camiseta de varios clubes importantes del balompié azteca.

  • América Coapa (México)
  • Universidad Nacional Premier (México)
  • Pioneros de Cancún (México)
  • Lobos BUAP (México)
  • Puebla (México)
  • Real Garcilaso (Perú)
  • León (México)
  • Chivas de Guadalajara (México)
  • FC Juárez (México)
  • Qingdao Hainiu (China).
