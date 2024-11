Santiago Ormeño es un delantero que fue dirigido por 3 entrenadores en la selección peruana: Ricardo Gareca, Juan Reynoso y Jorge Fossati. El actual jugador de Puebla de México protagonizó un peculiar episodio con el popular 'Cabezón' en la antesala del encuentro con Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En conversación con los medios previo a ese duelo, Juan Reynoso aseguró que necesitaba un '9' en la selección peruana y ese era Santiago Ormeño, ya que por momentos iba a requerir "más como un poste". Esta expresión generó cierta controversia que luego fue aclarada por el propio entrenador. Varios meses después, el futbolista de 30 años, quien fue llamado en la anterior fecha doble por Jorge Fossati, se pronunció sobre ello.

¿Qué dijo Santiago Ormeño sobre esa expresión de Juan Reynoso?

En una reciente entrevista con el periodista César Vivar para el canal de YouTube de Horacio Zimmermann, el delantero contestó que entendió con claridad lo que quiso decir Juan Reynoso, a quien considera su mentor. Asimismo, explicó sus diferentes funciones dentro del campo.

"Durante mi carrera me he adaptado a distintos sistemas, pero entiendo perfectamente eso que dijo Juan (Reynoso). Hay algunas cosas que me cuestan más trabajo que otras, pero mi mayor virtud es el juego directo, apoyarme con alguno de mis compañeros, que vengan a recoger el balón e ir al área. Más que todo en una salida. Si un equipo te presiona y lanzan la pelota arriba, muchas veces creo que es una de mis mayores virtudes. Puedo ganar una pelota donde no hay nada y generar algo para el equipo", manifestó.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre Santiago Ormeño?

"Queremos un 9, ese es Santiago Ormeño, ya lo tengo claro. Por momentos necesitamos más un ‘poste'", dijo en aquella ocasión en una entrevista para el medio L1 MAX.