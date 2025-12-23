Sporting Cristal ficha a Cristiano da Silva, jugador que silenció el Bernabéu ante Real Madrid por Champions League
A través de sus redes sociales, Sporting Cristal anunció al brasileño como nuevo refuerzo para la temporada 2026.
Sporting Cristal dio a conocer a su nuevo fichaje de cara a la temporada 2026. A través de sus redes oficiales, el club 'rimense', anunció la llegada de Cristiano da Silva. El brasileño fue parte del equipo del Sheriff, equipo que hizo historia en la Champions League, tras vencer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
La institución 'celeste' le dio la bienvenida al lateral izquierdo por todo el 2026, dejando en claro que su misión será defender la camiseta del equipo. "¡A defender la gloriosa Celeste con todo!, mencionaron a través de su publicación.
Cristiano da Silva es nuevo futbolista de Sporting Cristal
