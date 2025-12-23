JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Partido político tiene hasta hoy a media noche para subsanar errores detectados por el JEE. Foto: Composición/LR

Partido político tiene hasta hoy a media noche para subsanar errores detectados por el JEE. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la fórmula presidencial del partido político Avanza País, integrada por el expresidente del Congreso José Williams, el abogado Fernán Altuve Ferre y la congresista Adriana Tudela.

Anteriormente, esta lista fue integrada por el periodista Phillip Butters y la parlamentaria Karol Paredes; sin embargo, a pocos días de las elecciones primarias de la organización política renunciaron a sus cargos de precandidatos.

En ese contexto, el último lunes 22 de diciembre, el JEE observó la lista presentada por el personero legal del partido, Aldo Borrero Rojas. Según señaló el órgano electoral, Avanza País no consignó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las renuncias por escrito de Butters y Paredes, requisito necesario para efectuar el cambio de postulantes en la fórmula presidencial.

"En ese sentido, a consideración de este Colegiado y para un mejor resolver, dispone requerir a la organización política, proceda a subsanar la omisión incurrida", se lee en el documento.

Por otro lado, el JEE también observó la candidatura de José Williams. En la Resolución N.º 08936-2025-JEE/LIC1/JNE se señala que Williams omitió consignar el cargo al que postula en su declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026.