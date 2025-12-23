HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Juicios de fin de año y enredados presidenciales | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Corren contra el tiempo. De acuerdo con el Jurado Electoral Especial (JEE), Avanza País no consignó las renuncias de Phillip Butters y Karol Paredes. Además, sostiene el JEE, el aspirante a presidente José Williams omitió colocar el cargo al que postula en su declaración jurada. 

Partido político tiene hasta hoy a media noche para subsanar errores detectados por el JEE. Foto: Composición/LR
Partido político tiene hasta hoy a media noche para subsanar errores detectados por el JEE. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la fórmula presidencial del partido político Avanza País, integrada por el expresidente del Congreso José Williams, el abogado Fernán Altuve Ferre y la congresista Adriana Tudela.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Anteriormente, esta lista fue integrada por el periodista Phillip Butters y la parlamentaria Karol Paredes; sin embargo, a pocos días de las elecciones primarias de la organización política renunciaron a sus cargos de precandidatos.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Caso Ciro Castillo: PJ evaluará el 23 de diciembre apelación contra detención preliminar por 15 días

lr.pe

En ese contexto, el último lunes 22 de diciembre, el JEE observó la lista presentada por el personero legal del partido, Aldo Borrero Rojas. Según señaló el órgano electoral, Avanza País no consignó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las renuncias por escrito de Butters y Paredes, requisito necesario para efectuar el cambio de postulantes en la fórmula presidencial.

"En ese sentido, a consideración de este Colegiado y para un mejor resolver, dispone requerir a la organización política, proceda a subsanar la omisión incurrida", se lee en el documento.

Por otro lado, el JEE también observó la candidatura de José Williams. En la Resolución N.º 08936-2025-JEE/LIC1/JNE se señala que Williams omitió consignar el cargo al que postula en su declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026.

PUEDES VER: Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

lr.pe
Resolución del JEE sobre la plancha presidencial de Avanza País

Resolución del JEE sobre la plancha presidencial de Avanza País

Notas relacionadas
Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

LEER MÁS
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Extranjeros en Perú podrán votar y ser candidatos municipales en Elecciones 2026: Reniec publica los requisitos

Extranjeros en Perú podrán votar y ser candidatos municipales en Elecciones 2026: Reniec publica los requisitos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra y el caso Lomas de Ilo: archivan acusación y descartan el inicio de segundo juicio

Martín Vizcarra y el caso Lomas de Ilo: archivan acusación y descartan el inicio de segundo juicio

LEER MÁS
Phillip Butters le pide una entrevista a José Domingo Pérez y este le responde: "Que sea en Juliaca"

Phillip Butters le pide una entrevista a José Domingo Pérez y este le responde: "Que sea en Juliaca"

LEER MÁS
José Jerí reconoce que no "ganará" la lucha contra la inseguridad por "tema de tiempo"

José Jerí reconoce que no "ganará" la lucha contra la inseguridad por "tema de tiempo"

LEER MÁS
Delia Espinoza presenta acción de amparo contra el Congreso para anular inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza presenta acción de amparo contra el Congreso para anular inhabilitación por 10 años

LEER MÁS
En silla de ruedas y con mascarilla: la fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar | VIDEO

En silla de ruedas y con mascarilla: la fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar | VIDEO

LEER MÁS
Elecciones 2026: 9 partidos inscribieron sus planchas presidenciales, plazo vence el 23 de diciembre

Elecciones 2026: 9 partidos inscribieron sus planchas presidenciales, plazo vence el 23 de diciembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025