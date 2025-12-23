JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores
Corren contra el tiempo. De acuerdo con el Jurado Electoral Especial (JEE), Avanza País no consignó las renuncias de Phillip Butters y Karol Paredes. Además, sostiene el JEE, el aspirante a presidente José Williams omitió colocar el cargo al que postula en su declaración jurada.
- Extranjeros en Perú podrán votar y ser candidatos municipales en Elecciones 2026: Reniec publica los requisitos
- Pase al retiro PNP 2025: dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la fórmula presidencial del partido político Avanza País, integrada por el expresidente del Congreso José Williams, el abogado Fernán Altuve Ferre y la congresista Adriana Tudela.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Anteriormente, esta lista fue integrada por el periodista Phillip Butters y la parlamentaria Karol Paredes; sin embargo, a pocos días de las elecciones primarias de la organización política renunciaron a sus cargos de precandidatos.
TE RECOMENDAMOS
ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Caso Ciro Castillo: PJ evaluará el 23 de diciembre apelación contra detención preliminar por 15 días
En ese contexto, el último lunes 22 de diciembre, el JEE observó la lista presentada por el personero legal del partido, Aldo Borrero Rojas. Según señaló el órgano electoral, Avanza País no consignó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las renuncias por escrito de Butters y Paredes, requisito necesario para efectuar el cambio de postulantes en la fórmula presidencial.
"En ese sentido, a consideración de este Colegiado y para un mejor resolver, dispone requerir a la organización política, proceda a subsanar la omisión incurrida", se lee en el documento.
Por otro lado, el JEE también observó la candidatura de José Williams. En la Resolución N.º 08936-2025-JEE/LIC1/JNE se señala que Williams omitió consignar el cargo al que postula en su declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026.
PUEDES VER: Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino
Resolución del JEE sobre la plancha presidencial de Avanza País