Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

Presidente electo de Chile confirmó que visitará el Perú en enero del próximo año. Foto: Composición/LR

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó una breve escala en el Perú durante su viaje rumbo a Ecuador. En su corto paso por territorio peruano, el último lunes 22 de diciembre, Kast sostuvo una reunión con el canciller Hugo de Zela. En el mencionado encuentro se confirmó que el Perú será uno de los destinos de su primer viaje internacional en 2026.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), informó que al mandatario chileno reiteró la importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos país con la finalidad de enfrentar la inseguridad y la migración irregular.

Como se recuerda, Kast visitará este martes 23 de diciembre a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, como parte de su gira internacional que inició en Argentina, tras derrotar a Jeannette Jara en los comicios electorales.

Luego de la elección de Kast como jefe de Estado de Chile, la Presidencia de Perú informó que el mandatario interino José Jerí sostuvo una conversación telefónica con Kast. Durante la llamada, Jerí felicitó a Kast por su victoria en la segunda vuelta electoral y le extendió una invitación para realizar un gabinete binacional en el segundo bimestre del próximo año.

"Rumbo a Quito, nos reunimos con el Canciller Hugo de Zela de Cancillería Perú para conversar sobre los desafíos comunes y la coordinación que necesitamos para enfrentar al crimen organizado y la inmigración irregular", publicó Kast en su cuenta de X.

