Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

La red 5G materializaría su cobertura en el 2026. | Foto: MTC / Movistar | Composición: LR

Movistar forma parte del despliegue de la tecnología 5G tras una reciente firma de contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Acorde a la entidad, la implementación de esta nueva red mejoraría significativamente la velocidad, capacidad y calidad de los servicios móviles en el Perú.

"El 5G marcará un antes y un después para la innovación", afirma el ministro de Transportes y Comunicaciones

El MTC firmó recientemente el contrato de concesión para asignar espectro radioeléctrico en la banda de 3.5 GHz con cuatro operadoras, incluyendo Integratel Perú S.A.A., empresa que opera la marca Movistar en el país. Acorde a la entidad gubernamental, se ha marcado un hito en el desarrollo de la conectividad 5G en el Perú.

En la ceremonia encabezada por el ministro Aldo Prieto Barrera, el MTC oficializó la adjudicación del espectro a Movistar y le permitió comenzar el despliegue de redes 5G en el país como parte de un plan nacional para modernizar las tecnologías para la comunicación. “Hoy iniciamos una nueva etapa para las telecomunicaciones del país. El despliegue del 5G marcará un antes y un después para la innovación, la productividad y la modernización de los servicios públicos y privados”, indicó Prieto al respecto.

'Integratel Perú' como símbolo de transformación corporativa

Este avance se produce después de que la empresa, anteriormente conocida como Telefónica del Perú, cambiase su razón social a Integratel Perú a mediados del 2025, con el objetivo de continuar con la prestación de servicios bajo una nueva etapa corporativa. “Después de más de 30 años, Telefónica cambia de nombre, ahora es Integratel Perú. Este hito simboliza una transformación, renovación de nuestro propósito y compromiso. Este nuevo aire nos impulsa a centrarnos, más que nunca, en lo que realmente importa: las personas que siguen confiando en nosotros día tras día… Seguimos siendo Telefónica”, indicó al respecto Claudia Altamirano Rodríguez, ejecutiva senior de la entidad.

La implementación de la nueva tecnología 5G permitirá a Movistar, a través de Integratel, ofrecer a sus clientes velocidades significativamente superiores a las actuales, mayor capacidad de red y menor latencia. De esta manera, beneficiará tanto a usuarios regulares como a sectores productivos del país como educación, salud, minería, entre otros.

La adjudicación del espectro y la firma de contrato representan un paso clave para que Movistar participe en la modernización de las telecomunicaciones peruanas, con la expectativa de comenzar a materializar la cobertura 5G en 2026, de la mano con los compromisos establecidos por el MTC.