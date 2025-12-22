Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO por la Carabao Cup: horario y canal para ver el partido por cuartos de final

Arsenal se mide al Crystal Palace por un pase a la semifinal de la Carabao Cup. Foto: Lr/Betsabeth de Los Santos

Arsenal se enfrenta a Crystal Palace en un partidazo por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025. Ambos clubes ingleses van por el pase a las semifinales, en el imponente Emirates Stadium, este martes 23 de diciembre desde las 3:00 pm (Hora peruana) y se podrá ver en vivo a través del Plan Premium de Disney+. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo en La República Deportes.

El Arsenal busca asegurar su lugar en las semifinales del torneo, enfrentándose a un rival que no debe subestimar. Sin embargo, Crystal Palace ha tenido un desempeño irregular esta temporada, ha demostrado ser un equipo altamente competitivo en los últimos años.

¿A qué hora ver Arsenal vs Crystal Palace por los cuartos de final de la Carabao Cup?

Nadie quiere perderse el atractivo partido entre Arsenal y Crystal Palace, este martes 23 de diciembre, el excampeón de la Champions League llega como favorito y jugará en condición de local. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile: 5:00 pm

¿Dónde ver Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO por la Carabao Cup?

Arsenal vs Crystal Palace se miden por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025 y el partido se podrá ver en vivo a través de ESPN Plan Premium de Disney+ (para Sudamérica).

¿Cuál fue el último antecedente entre Arsenal vs Crystal Palace?

Los Gunners superaron 1-0 ante Everton en la última jornada de la Premier League, consolidándose así como líder del campeonato. Por otro lado, Crystal Palace sufrió una dura derrota al caer 4-1 en su visita a Leeds. En el marco de la actual temporada, el equipo londinense también logró un triunfo por 1-0 frente a Crystal Palace el 26 de octubre, gracias a un gol de Eberechi Eze, que selló la victoria para los gunners.