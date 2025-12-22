HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados     
EN VIVO

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Deportes

Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO por la Carabao Cup: horario y canal para ver el partido por cuartos de final

El excampeón de la Champions League parte como favorito ante Crystal Palace en un partidazo por el boleto a la semifinal de la Carabao Cup 2025.

Arsenal se mide al Crystal Palace por un pase a la semifinal de la Carabao Cup. Foto: Lr/Betsabeth de Los Santos
Arsenal se mide al Crystal Palace por un pase a la semifinal de la Carabao Cup. Foto: Lr/Betsabeth de Los Santos

Arsenal se enfrenta a Crystal Palace en un partidazo por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025. Ambos clubes ingleses van por el pase a las semifinales, en el imponente Emirates Stadium, este martes 23 de diciembre desde las 3:00 pm (Hora peruana) y se podrá ver en vivo a través del Plan Premium de Disney+. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo en La República Deportes.

El Arsenal busca asegurar su lugar en las semifinales del torneo, enfrentándose a un rival que no debe subestimar. Sin embargo, Crystal Palace ha tenido un desempeño irregular esta temporada, ha demostrado ser un equipo altamente competitivo en los últimos años.

PUEDES VER: Diego Rebagliati fue anunciado como el flamante fichaje de L1 MAX: "Una de las voces más respetadas del fútbol peruano"

lr.pe

¿A qué hora ver Arsenal vs Crystal Palace por los cuartos de final de la Carabao Cup?

Nadie quiere perderse el atractivo partido entre Arsenal y Crystal Palace, este martes 23 de diciembre, el excampeón de la Champions League llega como favorito y jugará en condición de local. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile: 5:00 pm

PUEDES VER: Lionel Messi desata locura en Alianza Lima: Noche Blanquiazul ya vendió 7 mil entradas para histórico partido ante Inter Miami

lr.pe

¿Dónde ver Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO por la Carabao Cup?

Arsenal vs Crystal Palace se miden por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025 y el partido se podrá ver en vivo a través de ESPN Plan Premium de Disney+ (para Sudamérica).

PUEDES VER: Matías Succar se ilusiona tras ser titular en la victoria contra Bolivia: "El objetivo es ser el '9' de la selección peruana"

lr.pe

¿Cuál fue el último antecedente entre Arsenal vs Crystal Palace?

Los Gunners superaron 1-0 ante Everton en la última jornada de la Premier League, consolidándose así como líder del campeonato. Por otro lado, Crystal Palace sufrió una dura derrota al caer 4-1 en su visita a Leeds. En el marco de la actual temporada, el equipo londinense también logró un triunfo por 1-0 frente a Crystal Palace el 26 de octubre, gracias a un gol de Eberechi Eze, que selló la victoria para los gunners.

Notas relacionadas
Hincha peruano cumple su sueño al lograr ver al Arsenal en vivo y protagoniza momento emotivo con reportera: ''Es mi equipo desde niño''

Hincha peruano cumple su sueño al lograr ver al Arsenal en vivo y protagoniza momento emotivo con reportera: ''Es mi equipo desde niño''

LEER MÁS
Billy Vigar, exjugador del Arsenal murió a los 21 años tras lesión cerebral por coma inducido: chocó contra muro de hormigón durante partido

Billy Vigar, exjugador del Arsenal murió a los 21 años tras lesión cerebral por coma inducido: chocó contra muro de hormigón durante partido

LEER MÁS
Con goles de Martinelli y Trossard, Arsenal venció al Athletic Club por la fecha 1 de la Champions League

Con goles de Martinelli y Trossard, Arsenal venció al Athletic Club por la fecha 1 de la Champions League

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolívar vs Nacional Potosí EN VIVO HOY por la final de la Copa Paceña: potosinos ganan por un gol

Bolívar vs Nacional Potosí EN VIVO HOY por la final de la Copa Paceña: potosinos ganan por un gol

LEER MÁS
Diego Rebagliati fue anunciado como el flamante fichaje de L1 MAX: "Una de las voces más respetadas del fútbol peruano"

Diego Rebagliati fue anunciado como el flamante fichaje de L1 MAX: "Una de las voces más respetadas del fútbol peruano"

LEER MÁS
Javier Rabanal dio su primera conferencia como DT de Universitario: ¿qué dijo el técnico español?

Javier Rabanal dio su primera conferencia como DT de Universitario: ¿qué dijo el técnico español?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025