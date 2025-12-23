Sporting Cristal se sigue reforzando para recuperar la corona en la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, Alianza Lima también tiene en la mira a un importante jugador que los 'celestes' pretenden. Luis Advíncula podría regresar a la Liga 1, tras una irregular campaña con Boca Juniors. Por este motivo, Diego Penny trató de convencerlo en un reciente podcast con una interesante reflexión. "¿Dónde puedes ser ídolo?"

El club 'celeste' necesita una defensa lateral con experiencia para darle jerarquía a la banda. Por otro lado, Carlos Zambrano reveló que habla con el 'Rayo' para que firme por el popular club de La Victoria. La decisión queda la figura de la selección peruana con 35 años encima.

¿Qué dijo Diego Penny sobre el futuro de Luis Advíncula?

El exfutbolista trató de convencer al 'Rayo' para fichar por el club del Rímac al ser consultado por el futuro del lateral. “Cristal es la mejor opción. En los dos equipos va a ser titular, eso es inevitable. Pero ‘Lucho’ tiene 35 años, después del fútbol puede tener un cargo tranquilamente. Y aparte, algo importante, ¿En Alianza Lima va a ser ídolo? Difícil. ¿En Cristal? Es más probable que lo sea”, declaró en Domo Sports.

Sin embargo, lanzó una advertencia al elenco celeste. “Si Cristal no pone lo que tiene que poner para este tipo de contratación, y lo necesita, Luis Advíncula va a terminar siendo jugador de Alianza Lima”, enfatizó en una breve nota con Domo Sports.

¿Qué jugadores renovaron con Sporting Cristal?

En cuanto a las renovaciones, son tres los futbolistas que integraron el plantel 2025 y continuarán el próximo año: Rafael Lutiger, Irven Ávila y Martín Távara. El primero firmó hasta el 2028, mientras que los otros dos lo hicieron por todo el 2026.

Otro jugador que estaría cerca de extender su vínculo es Leandro Sosa. El periodista Denilson Barrenechea indicó que ya existe un consenso para su permanencia en el plantel.

¿Quiénes dejan Sporting Cristal para el 2026?

Finalmente, ya son cuatro las bajas confirmadas hasta ahora, todos debido a que no se les renovará el contrato. A esta lista se sumaría Axel Cabellos, cuyo préstamo desde Racing Club ya terminó.