Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

El JNE recibe EN VIVO las inscripciones de candidatos a la Presidencia, Senado, Diputados y Parlamento Andino para las Elecciones 2026. Foto: composición LR

En el marco de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrolla el proceso de inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, cuyo plazo culmina este 23 de diciembre. Las organizaciones políticas presentan sus solicitudes conforme avanza el cronograma electoral. Tras esto, la entidad electoral iniciará las evaluaciones de cada una de ellas para corroborar que cumplan con los requisitos establecidos por la ley y así participar en los próximos comicios.