Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino
El Jurado Nacional de Elecciones continúa con el proceso de inscripción de candidatos para las Elecciones Perú 2026. Conoce EN VIVO quiénes postulan a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, en esta cobertura.
En el marco de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrolla el proceso de inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, cuyo plazo culmina este 23 de diciembre. Las organizaciones políticas presentan sus solicitudes conforme avanza el cronograma electoral. Tras esto, la entidad electoral iniciará las evaluaciones de cada una de ellas para corroborar que cumplan con los requisitos establecidos por la ley y así participar en los próximos comicios.
¿Cuándo vence el plazo de inscripción según el cronograma electoral del JNE?
Según el cronograma oficial del JNE, el plazo para la inscripción de listas de candidatos para las Elecciones 2026 vence el 23 de diciembre, fecha límite para que las organizaciones políticas presenten sus solicitudes ante la autoridad electoral.
Alianza Unidad Nacional presenta inscripción ante el JNE
La alianza Unidad Nacional, conformada por los partidos Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y el Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, presentó su plancha ante el JNE con el congresista Roberto Chiabra como candidato presidencial, Javier Bedoya a la primera vicepresidencia y a Neldy Mendoza a la segunda vicepresidencia.