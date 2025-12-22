HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

El Jurado Nacional de Elecciones continúa con el proceso de inscripción de candidatos para las Elecciones Perú 2026. Conoce EN VIVO quiénes postulan a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, en esta cobertura.

El JNE recibe EN VIVO las inscripciones de candidatos a la Presidencia, Senado, Diputados y Parlamento Andino para las Elecciones 2026. Foto: composición LR
El JNE recibe EN VIVO las inscripciones de candidatos a la Presidencia, Senado, Diputados y Parlamento Andino para las Elecciones 2026. Foto: composición LR

En el marco de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrolla el proceso de inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, cuyo plazo culmina este 23 de diciembre. Las organizaciones políticas presentan sus solicitudes conforme avanza el cronograma electoral. Tras esto, la entidad electoral iniciará las evaluaciones de cada una de ellas para corroborar que cumplan con los requisitos establecidos por la ley y así participar en los próximos comicios.

Elecciones Perú 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos a las elecciones 2026 al JNE

17:20
22/12/2025

¿Cuándo vence el plazo de inscripción según el cronograma electoral del JNE?

Según el cronograma oficial del JNE, el plazo para la inscripción de listas de candidatos para las Elecciones 2026 vence el 23 de diciembre, fecha límite para que las organizaciones políticas presenten sus solicitudes ante la autoridad electoral.

17:10
22/12/2025

Alianza Unidad Nacional presenta inscripción ante el JNE

La alianza Unidad Nacional, conformada por los partidos Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y el Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, presentó su plancha ante el JNE con el congresista Roberto Chiabra como candidato presidencial, Javier Bedoya a la primera vicepresidencia y a Neldy Mendoza a la segunda vicepresidencia.

