Juan Reynoso fue anunciado como flamante entrenador de Melgar de Arequipa. Después de su olvidable paso por la selección peruana, el 'Ajedrecista' se tomó un tiempo para descansar y ahora está listo para tomar las riendas del Dominó. Su principal objetivo será recuperar terreno y pelear arriba de cara al Torneo Clausura 2025. Por ello, ya planteó su objetivo: traer algunos refuerzos. Bajo esta premisa, el fichaje que llegaría junto con Reynoso sería Santiago Ormeño.

El atacante mexicano se encuentra sin equipo tras su paupérrima odisea por el fútbol chino. A inicios del año, Ormeño fichó por el QD Hainiu, pero solo jugó dos partidos tras sufrir una dura lesión. Ahora, con miras a volver a Sudamérica, no vería con malos ojos jugar en la Liga 1 de la mano de Juan Reynoso.

Ormeño sería el segundo fichaje de Juan Reynoso en Melgar

En el programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta señaló que Ormeño podría ser nuevo refuerzo de Melgar. De acuerdo al comunicador, también tendría otras ofertas del fútbol peruano, pero la del Dominó es la más fuerte.

"Por la información que tengo, Santiago Ormeño tiene una posibilidad de ir a Melgar, ya desvinculado de China. No es la única opción que tiene en el fútbol peruano, pero creo que puede ir a Melgar por lo que he podido sondear", informó.

Melgar ficha a D'Arrigo como su primer refuerzo para el Clausura

Juan Reynoso, conocido como el 'Ajedrecista', ha comenzado a dejar su huella en Arequipa. Recientemente, fue presentado como el nuevo entrenador de Melgar de cara al Torneo Clausura 2024.

Con el objetivo de recuperar terreno en el campeonato, ha concretado su primera contratación. Se trata de Jhamir D'Arrigo, extremo que pertenecía a Alianza Lima. El equipo blanquiazul le ha dado la despedida, ya que no tuvo muchas oportunidades en el primer equipo desde la llegada de Néstor Gorosito.