HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     
Fútbol Peruano

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

El 'Cabezón' es flamante entrenador de Melgar para el Torneo Clausura 2025, pero no vendría solo. Después de fichar a Jhamir D'Arrigo, su próximo fichaje sería un delantero con el que ya coincidió en el fútbol mexicano. 

Juan Reynoso vivirá su segunda etapa en Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/archivo
Juan Reynoso vivirá su segunda etapa en Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/archivo

Juan Reynoso fue anunciado como flamante entrenador de Melgar de Arequipa. Después de su olvidable paso por la selección peruana, el 'Ajedrecista' se tomó un tiempo para descansar y ahora está listo para tomar las riendas del Dominó. Su principal objetivo será recuperar terreno y pelear arriba de cara al Torneo Clausura 2025. Por ello, ya planteó su objetivo: traer algunos refuerzos. Bajo esta premisa, el fichaje que llegaría junto con Reynoso sería Santiago Ormeño.

El atacante mexicano se encuentra sin equipo tras su paupérrima odisea por el fútbol chino. A inicios del año, Ormeño fichó por el QD Hainiu, pero solo jugó dos partidos tras sufrir una dura lesión. Ahora, con miras a volver a Sudamérica, no vería con malos ojos jugar en la Liga 1 de la mano de Juan Reynoso.

PUEDES VER: Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

lr.pe

Ormeño sería el segundo fichaje de Juan Reynoso en Melgar

En el programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta señaló que Ormeño podría ser nuevo refuerzo de Melgar. De acuerdo al comunicador, también tendría otras ofertas del fútbol peruano, pero la del Dominó es la más fuerte.

"Por la información que tengo, Santiago Ormeño tiene una posibilidad de ir a Melgar, ya desvinculado de China. No es la única opción que tiene en el fútbol peruano, pero creo que puede ir a Melgar por lo que he podido sondear", informó.

PUEDES VER: Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: Apareció para marcar la diferencia

lr.pe

Melgar ficha a D'Arrigo como su primer refuerzo para el Clausura

Juan Reynoso, conocido como el 'Ajedrecista', ha comenzado a dejar su huella en Arequipa. Recientemente, fue presentado como el nuevo entrenador de Melgar de cara al Torneo Clausura 2024.

Con el objetivo de recuperar terreno en el campeonato, ha concretado su primera contratación. Se trata de Jhamir D'Arrigo, extremo que pertenecía a Alianza Lima. El equipo blanquiazul le ha dado la despedida, ya que no tuvo muchas oportunidades en el primer equipo desde la llegada de Néstor Gorosito.

Notas relacionadas
Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

LEER MÁS
Pedro García opinó sobre el regreso de Reynoso y lo considera un impulso clave para la Liga 1: ''Melgar se candidatea''

Pedro García opinó sobre el regreso de Reynoso y lo considera un impulso clave para la Liga 1: ''Melgar se candidatea''

LEER MÁS
Melgar anunció a Juan Reynoso: el 'Cabezón' será el flamante DT para remontar en el Torneo Clausura 2025

Melgar anunció a Juan Reynoso: el 'Cabezón' será el flamante DT para remontar en el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[GOLPERÚ] Universitario vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1: gol de Jairo Concha y 'cremas' ya ganan en el primer tiempo

[GOLPERÚ] Universitario vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1: gol de Jairo Concha y 'cremas' ya ganan en el primer tiempo

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

LEER MÁS
Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Fútbol Peruano

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

VER Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO: transmisión online del partido por el Torneo Clausura

Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota