ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reducirá el viaje en 15 minutos

La ATU señalizará el carril exclusivo para buses con una franja azul para su distinción. | Foto: ATU

Para contrarrestar la problemática de la congestión vehicular en Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que implementará las obras de la Red de Carriles Bus en la av. Abancay. La nueva señalización permitirá ahorrar el viaje en el transporte público hasta en 15 minutos en una de las avenidas más congestionadas de Lima.

El proyecto de la ATU busca plantear la redistribución en los carriles de la av. Abancay que beneficien la circulación de los buses públicos. La obra se encuentra en marcha y en los próximos días iniciará su implementación.

En el anuncio en su cuenta de X, la ATU informó que la nueva obra víal permitirá que el transporte masivo sea priorizado ante los vehículos particulares. La entidad afirma que "priorizar el Carril Bus es priorizar a los usuarios" puesto que el transporte público permite viajes que transportan hasta 80 pasajeros, a diferencia de los taxis o colectivos que solo llevan de 1 a 4 personas.

Uno de los beneficios que más impactará a la población es la reducción en los tiempos de viaje, que llegará a ser de hasta 15 minutos. Es decir, la medida permitirá disminuir el tiempo de espera, la congestión y mejorar la regularidad del servicio.

ATU informó que la obra se realizará en los dos kilómetros de extensión aproximada que tiene la av. Abancay y que comprende cerca de once cuadras. La señalización que tendrá 'Carril Bus' será el carril exclusivo que se reconocerá por visualmente por la franja azul y una señalización de 'solo bus'.

El 'carril bus' será implementado en la av. Abancay para disminuir el tiempo de viaje. Foto: ATU/X

Megaproyecto de tren subterráneo en la av. Abancay

Otra de la obra más ambiciosa anunciada por la gestión actual es la construcción de un túnel de casi 7 kilómetros que pasará por debajo de la Av. Abancay.